反智社會，奇談怪論特別多。黑色暴亂爆發以來，有些人一直在美化暴力，縱容暴徒，找各種理由將暴力行為合理化、合法化。最駭人聽聞的是，有人將打砸店舖歸咎於商人偏頗議政，惹抗爭者不滿，以及警方濫行公權不守規則，令香港亂成一團糟。

這正是典型的本末倒置，賊喊捉賊。商人「偏頗議政」，店舖就應該被打砸縱火嗎？香港還有沒有言論自由？有人犯法，警方自然要執法，有人使用暴力，警方自然也要使用相應武力，濫行公權云乎哉？不守規則云乎哉？他們不妨去看看外國警察是如何對付暴徒，美國警察又是如何執法。

最荒謬的是，有人聲稱破壞者也冒上了個人前途被毀的風險，所以被打砸的店舖並不是唯一受害者。這等於說，殺人犯也要冒上個人前途被毀的風險，所以被殺者並不是唯一受害者；強姦犯也要冒上個人前途被毀的風險，所以被強姦者並不是唯一受害者。這到底是甚麼混帳邏輯？

這些人就是有這種本事，將謊言當成事實，將歪理說成真理，竟然毫不眨眼。他們最近積極鼓吹「黃色經濟圈」，聲稱要用選擇性消費來制裁不公義的人和店。人們想問的是，何謂公義，何謂不公義，究竟由誰判斷？難道持不同政見就是不公義？他們喜歡光顧「黃店」，是他們的自由，沒人會干涉，問題是他們惡意破壞「藍店」，不准別人經營，阻止別人光顧，這究竟是哪門子公義？香港一向是自由、開放、包容的城市，不分立場，不分顏色，商戶自由經營，公平競爭。如今卻被人為割裂，分成黃藍，非友即敵，市民連出外用餐也要看顏色，連消費也要講政治，可見這社會徹底瘋了。

既然黃店和黃絲們如此有志氣，就應該學古人恥食周粟，完全不吃中國食物、不喝中國食水、不用中國產品，甚至不應留在香港，因為香港始終是中國的。