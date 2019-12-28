平安夜多區騷亂，新任警務處處長鄧炳強親身到現場視察，親力親為，贏盡口碑。上次大埔開槍案，新一哥也是盡快實地了解事件，又例如理工大學示威衝突，鄧處長都站出來面對公眾，絕對不會像之前有些領導層官員在暴潮期間突然「失蹤」，遭網民嘲笑要尋人。鄧炳強為警隊注入新氣象，第一步便是以身作則，樹立敢作敢為的準則。

新一哥上任首要任務當然是止暴制亂，鄧表明採取剛柔並濟的策略，近日警隊應對商場示威手法有明顯轉變，平安夜亦打破傳統，盡量不在尖沙咀封路及派員站崗，避開暴徒挑釁，亦令警民衝突情況減至最低，頗有先見之明，而且近期明顯拉人絕不手軟，第一時間即場阻止示威行動擴散，證明圍捕遠較一味驅散更有效，亦減少發射催淚煙對社會的影響，市民樂見止暴制亂朝着正確方向。

紀律部隊如香港的定海神針，多幾支自然更好。海關亦是保持香港繁榮穩定的支柱之一，尤其是打擊走私嚴堵毒禍，阻止不法之徒趁社會亂象瘋狂散貨荼毒社會。毒販挖空心思，偷運方法層出不窮，海關需要鬥智鬥力，日前便在機場拘捕一名體內藏毒的疑犯，檢獲總值約九十一萬港元懷疑可卡因。海關關長鄧以海打擊毒品不遺餘力，成績斐然，本月初在機場破獲九年以來最大宗的販運冰毒案件，檢獲約一百一十公斤懷疑冰毒，市值逾七千萬港元，是海關歷來在關口破獲的最大宗冰毒案。市民當然希望鄧關長繼續帶領海關令香港百毒不侵。

談起把關工作，在此不得不提入境處，肩負鎮守香港各口岸管制站重任，節日旺季出入境高峰期，更與各部門成立聯合指揮中心，確保通關暢順。入境處處長曾國衞致力應對假難民滯港問題，雷厲風行打擊黑工，務求減低外來入侵的人禍，與其他紀律部隊排除萬難，保持特區運作秩序。