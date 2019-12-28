近幾年都有去工展會參觀，原因有二：一是懷舊，二是來趁熱鬧，看能否趁減價買到一些平時忽略了的日常用品。

逛工展會是我們這一代少時的重要活動之一，父母親每年都帶我們幾兄弟姊妹去工展會逛逛。還記得第一次去參觀時，會場設於紅磡的一幅泥沙大空地，應在今天的紅磡海底隧道附近。

工展會令我們印象最深刻的是色彩繽紛的攤位和選舉工展小姐，昔日報紙會重點報道。主要展品有：紡織品及成衣、橡膠鞋、塑膠家具。我們間中會來買一雙帆布膠鞋，或者一、兩件恤衫，都是上學用品。這也反映了上世紀五、六十年代香港的重要製造業，主要是輕工業產品，包括紡織及成衣、橡膠和塑膠產品、小五金。到六十年代興起了電子業，產品是合成線路板，當時叫原子粒，是製造其他電子產品的主要配件，供外銷為主，也有用來作製造玩具和鐘錶的配件，帶來了後來的玩具業和鐘錶業。

其中一類重要展品是各種食品，有糖果餅乾、雪糕汽水、各式臘味和各種中式調味醬料。其中令我印象最深刻的是扎蹄，是用豆腐皮包紮起來很堅硬耐咀嚼的一種零食，到今天還間中見到一些傳統食品店有售。不過，父母親買來給我們享用的是軟雪糕。

另一重要展品是成藥：萬金油、白花油之類，當時很受歡迎，被視為能治百病。

幾十年後，香港工業北移，再沒有幾多留下來了。近年工展會中，紡織成衣業產品不見了，塑膠產品退出，電子產品也不多見。不變的是食品，尤其是調味醬料，工展會是找尋平時缺少的煮食調味品的地方，每次到來都大有收穫。這裏的醬料品種比超市齊，所以看見會先買下。食材品種也多了，來源變得多樣化，來自台灣、越南、加拿大、新西蘭、澳洲等，都強調原產地特色。

另一熱門產品是各種保健品及護膚養顏產品，也是非本地生產，各有來源，是電視台的重要客戶，時見宣傳，有些著名品牌圍觀者眾，應是顧客熟知的產品。家庭用品都國際化和電子化了，無論清潔用具、煮食器皿、各種家電，多數是電子控制，增加了不少功能，做家務和煮食都方便得多了。

其實看工展會的展品，也可以體驗到這幾十年來香港經濟變化。昔日佔了絕大比重的製造業外移，香港已經沒有多少留下來了。另一明顯變化是產品的國際性，不少產品具香港特色，意念和資金可能是香港的，科技可能是內地、南韓或者台灣，生產地可以是內地、加拿大或澳紐。產品都是多國多地合作的成果，我中有你，你中有我。