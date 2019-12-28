一個以支持抗爭為名、疑斂財為實的基金戶口因涉嫌洗黑錢遭警方凍結，結果涉事英資銀行遭暴徒報復，平安夜被「裝修」一番。可能看見暴徒失控，反對派嚇出一身冷汗，公民黨楊岳橋忙不迭跳出來轉移視線，聲稱銀行角色被動，警方責任最大，言下之意，即是叫暴徒別動洋企業分毫。

哈哈哈，眾所周知，今場黑色暴亂背後有英美支持，漢奸黎和反對派政客如楊岳橋之流，也不過是受人二分四的前台走狗而已。洋主子旗下的大銀行出事，他們不可能不做嘢，否則無法交代，惟有撲出來替銀行「洗白」，將責任全推給「黑警」最好不過。

問題是，銀行真的是被動嗎？須知道，銀行不是隨便為任何人開戶口的，尤其是戶口申請者是公司或機構更需通過嚴格審查，資金流向必須同開戶目的一致，否則沾上洗黑錢的指控，銀行自己也難逃受罰。本港曾有銀行因為違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定，遭金管局罰款五百萬元及譴責。這些只是常識，楊岳橋本身是大狀更無可能不知，如今強將所有責任推給警方，無非為銀行撇清關係，控制輿論導向，希望暴徒高抬貴手，不要再視該銀行為攻擊目標罷了。

小市民實在很想問一問楊大狀，英資銀行要小心保護，那麼中資銀行屢受打砸燒，為何不見滿口法治的大狀開聲譴責、要求暴徒收手？他們口口聲聲警方濫暴，必須追究，卻對暴徒種種違法暴行視若無睹，任由無辜商戶一次又一次慘遭毒手，難道這就是他們口中的法治？只保護英美資產，華資中資一概豁免於法律之外？

面對洋主子，政客卑躬屈膝，滿口歪理，比豬更下賤；面對自己人，沙塵白霍，為所欲為，簡直無恥。最可憐還是被利用做炮灰的年輕人，斷送大好前途，被政客當成避孕套，他們寧關心銀行「死物」，又何曾真正關心過面對暴動重罪十年刑期的被捕年輕人？