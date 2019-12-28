如今是狂人當運的年代，弄不好，美國總統特朗普或許就真能連任，中國要作好準備，跟他再打四、五年關係，所以，在對美外交上更要吃準此人的性格。正如昨日本欄所言，特朗普的性格有三愛、三惡，三愛是：愛招搖、愛面子、愛反口；三惡是：惡權威強者、惡被佔便宜、惡堅持始終。

讓白宮主人看不順眼的，不只是中國，就連聯合國、歐盟、美聯儲也是他針對的對象，因為他對一切強者都反感，骨子裏有股「打大佬」的勁頭。早前中國聲稱大國崛起，要與美國抗衡，特朗普聽着不是味兒，於他顏面有損，所以便來找碴。

美國可以成為強者，中國當然也有權利做大做強。但有些事情寧讓人知，莫讓人見，尤其是面對特朗普這樣一個珍愛顏面、不容他人挑戰的霸權者，我們就不妨低調一點，如無必要，不要去刺激他。

為何特朗普早前要針對中資電訊商中興，甚至想釘死華為，說穿了，就是要對付中國曾宣傳得沸沸揚揚的「中國製造2025」規劃。北京現已不再提「2025」，吃一塹、長一智，懂得不再招搖。但口中不提，不代表手上不幹，中南海似乎已重新掌握到韜晦之道。

同一場遊戲，特朗普未必喜歡玩太久，如果他連任四年，不一定仍會以中國為頭號敵人，我們不必太早徒然自擾。此君是個麻煩人，但不是太難應付，只要給他面子，一切都好商量。白宮主人上任初期就宣稱要對華「開戰」，但戰事延後了一年多才開展，其中一個原因，大抵就是他訪華時獲得高規格禮遇，面上有光，所以及後一直稱中國國家主席習近平是好朋友。當日美國放生中興，也是全靠習主席給特朗普的一通電話。

未來的日子，中國只要繼續抱着「禮多人不怪」的態度，應付特朗普便會容易得多。