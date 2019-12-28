正當半島局勢惡化之際，第八次中日韓領導人會議日前在成都舉行。中日韓一致認為，美國與北韓應早日恢復對話，以推動無核化取得實質進展，以政治方式解決朝鮮半島問題。

至於中日韓關係，中國國務院總理李克強以《三國演義》作比喻，指雖然作品寫的是中國內部紛爭，而非中日韓現代國與國的關係；又指中日韓沒有如書中的誤解，也不想利用你爭我鬥、爾虞我詐方法，但願意吸納其智慧與誠信。一般人如老朽，提起《三國演義》，難免會想起「天下大勢，合久必分，分久必合」呢個神邏輯。

事實上，國與國之間，沒有長期朋友，也沒有長期敵人。中日如此，中韓如此，日韓又如此。至於《三國演義》的片頭曲：滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅……這首詞是出自明代才子楊慎的傑作，其中哲理，猶惹人神思！日本首相安倍晉三就話，希望合作建立「新三國時代」，前提是建立三方面共贏關係；南韓總統則指，在單邊主義和貿易保護主義抬頭下，中日韓應加強合作交流。

看來，「多少天下事，盡付笑談中」，唯獨是大家的利益不可兒戲！中國崛起，在世界舞台有一定地位和影響力，這是不容置疑的！

中國主席習近平曾說：沒有哪個國家天生獨領風騷，也沒有哪種模式注定高人一等。全球化時代，不應該是一部分人反對另一部分人，而應該是所有人造福所有人。中國走上現代化道路，十九屆四中全會的關鍵詞是「制度」，使人看到領導人有追求善治的決心！日韓都極力邀請習近平到訪，求的亦是共贏而已！近廿年來，中日韓之間的貿易額從一千三百億美元增加到七千二百億美元。一八年，中日韓的經濟總量為二十點二萬億美元，在全球經濟總量中佔約百分之二十四，已超過歐盟並直逼美國。新三國時代，有錢齊齊搵！