還有約兩個星期，台灣就要舉行領導人選舉，島內已進入全民皆選舉的瘋狂狀態。慣使陰招的民進黨蔡英文近期連番向香港落井下石，聲言要就兩個月前在香港打劫鐘錶行後逃回台的劫犯尋求與香港展開司法互助。這個動作根本是演戲，目的是借機洗清蔡英文不接受疑殺死女友的陳同佳赴台自首而引起的批評。選舉中最易見小人和小人之心，這次也不例外。

過去半年多，蔡英文一直借香港事件為自己拉票，半年前，她的民望如籮底橙，如今她利用事件吸取了大量恐中票，民望被指已經穩奪連任寶座，但蔡英文還不肯放過香港。

台灣人都知道香港修訂《逃犯條例》失敗、被迫撤回，但當地司法部早前卻裝正經，向香港要求司法互助，這種向和尚借梳的行為實在無聊，雖然將了香港一軍，但又何嘗沒有暴露台灣政府和台灣司法部無腦、低水平及不禮貌？

而且，這個毫無意義的行動已經觸怒了香港政府及港人，蔡英文政府的政治短視，完全不顧香港與台灣在經濟、貿易、兩地往來的密切關係，不會沒有後果吧。

根據本港統計數據，二○一四年至去年，香港與台灣雙邊貿易每年平均增長率為百分之二點八，香港不但是台灣第四大貿易夥伴，第二大出口市場，還是第二十八大進口來源地。也就是說，台灣貨物出口地第二位已是香港，經濟如此依賴香港的地方，執政政府卻對香港不斷玩政治手腕。

結果港府不忍了，罕見地在聲明中斥責台方在明知香港沒有法律容許兩地進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷「以不負責任的言論詆毀香港，表示反對亦反感」，敦促台方停止這些政治操作，停止消費法治！港台關係破裂，誰更傷，大家好好算下帳吧。