正當一些從沒譴責暴力和批評大半年暴亂的無恥政客，瞄準亂港派區選大勝後的時機，急不及待便跳出來政治抽水，扮關心青年，妄圖積蓄政治資本，以圖左右逢源，說不定隨時冷手執個熱煎堆上位。他們厚顏無恥地誤導公眾輿情，說甚麼區選後社會氣氛已漸見緩和，「和解」有望。雖然「獨立調查」過不了中央一關，但政府若肯特赦被捕十八歲以下青年和學生，以警司警誡取代檢控，則暴亂自然會結束。

特赦論者除了別有用心吃青年暴徒的「人血饅頭」外，其倡議只會導致幕後黑手推更多青年落暴亂火坑，更重要的是誤導輿論，引導政府錯判區選後的香港局勢。儘管國家主席習近平一再指出香港當前急務是止暴制亂，特赦論者卻不斷模糊和淡化香港的主要矛盾，幻想用「和稀泥」手法可化解這場「顏色革命」。

樹欲靜而風不息。香港的平安夜不平安，港九多區街道商場被黑衣人打砸搶燒、「和你Suck」，反轉了本來是遊客和市民在節日購物的去處，剛修復的交通燈再被毀，剛鋪好的行人路再被掘磚作武器，剛修復的港鐵站再被燒，連執法的警車也變成「火車」，滙豐、恒生銀行被「裝修」，商舖食肆被暴徒迫令「收檔」，無法無天。

在黑暴把繁華安全的社會當作人質的時候，有黑衣人打扮的劫匪接二連三打劫錶行金舖，行劫及搶劫案比去年同期大幅上升。兩者所不同的是，暴亂的黑衣人標榜崇高的政治口號，用暴力威脅香港人跪低，奪取管治權；打劫的黑衣人得到黑暴掩護，搶劫發財。請特赦論者睜開雙眼看看失業的打工仔無以為繼的生活吧！看看血本無歸的投資者面臨清盤破產的絕境吧！社會氣氛何時緩和過？

國家主席習近平為何指出香港目前的處境是回歸廿二年來形勢最為嚴峻複雜？特赦論者有沒有想過？難道特赦了十八歲以下的暴徒便可止暴制亂？如果這是真的話，林鄭月娥便很容易做了。暴亂未止就是奪權目標未達，用黑暴的話說，「五大訴求，缺一不可」。區選雖大勝，但未是全勝，須設法把黑暴延伸至明年九月。

從黑暴人力上看，目前的暴亂參加者以青年及學生為主力，活動安排集中在周末假日和不用上課的日子便可佐證。這些時間為暴亂提供大量人力資源，當下黑暴後台要扭盡六壬保持逆權運動的溫度，留住極端和衝動年輕人。因此假消息、假新聞的屈警仇警古仔層出不窮，以「721唔見人」、「831打死人」、「被自殺」等謠言造勢，不斷激發和保持青年的盲目和極端亢奮情緒，誓死獻身所謂「逆權運動」。從黑金上看，最近警方破獲某基金七千多萬的懷疑政治黑金，當場搜獲大量現金、八達通卡和超市禮券，揭露黑金支撐暴亂的破案僅是冰山一角。從黑槍上看，警方在黑暴妄圖製造血色聖誕、嫁禍警方開槍殺人的前夕，破獲多起槍械炸彈等武器。香港人幸運地避過了一場烏克蘭式的浩劫和政治災難，但案件未全破，消息流傳還有大批槍械已流入。

因此，止暴制亂絕不可有任何幻想，更不能上特赦論的當，必須堅定堅決把止暴制亂這場鬥爭進行到底！