世界視線：欲藉烏克蘭遏華　華盛頓錯失先機

解放軍近年在裝備上推陳出新，但在戰機發動機研製方面卻出現「短板」。烏克蘭傳媒最近報道，兩間中國企業收購該國航空發動機龍頭企業馬達西奇公司的股份，已獲得批准，佔股份比例五成以上。上述中國企業承諾在兩年內對馬達西奇公司投資二點五億美元。

對於這筆交易，華府正想方設法加以阻止。據報道，美國駐烏克蘭最高級別外交官、臨時代辦泰勒日前表示，美方正尋求投資者收購馬達西奇公司，其中一間公司正進行相關審視工作，又「忠告」烏克蘭政府檢查中國買家的財政狀況。有報道更引述知情人士稱，特朗普的非正式顧問普林斯最近幾周跟烏克蘭官員商討收購馬達西奇公司的可行性，並參觀了該公司的主要廠房。

馬達西奇作為烏克蘭唯一的航空發動機企業，在蘇聯解體後為俄羅斯飛機製造商供貨，惟烏俄交惡後，該公司被迫終止跟俄方的生意往來，亦間接導致它於一六年關門大吉。事實上，馬達西奇數年前就開始跟中國公司洽談收購。本來，烏克蘭公司有技術，中國公司有資金，這宗收購可謂一家便宜兩家着，但對於致力遏制中國發展的美國而言，卻是無法忍受。

美國前國家安全顧問博爾頓之前訪問烏克蘭，即是銜特朗普之命，阻止上述交易。最好笑的是，美方以前利用烏克蘭牽制俄羅斯，現在則利用烏克蘭遏制中國軍事發展，還要說得「冠冕堂皇」，強調禁止中國企業收購外國軍工企業是國家安全戰略的一部分。問題是，天下沒有免費的午餐，馬達西奇公司負責人就曾私下抱怨，停止跟中國做生意沒有問題，只要美國人肯掏錢就行，暗示山姆大叔口惠而實不至。

以軍事援款跟中國企業對馬達西奇公司收購案相掛鈎，本來是華府不錯的籌碼，奈何人算不如天算，特朗普要求烏克蘭總統澤連斯基調查拜登父子一事被「吹哨人」踢爆，華府為補鑊撇清，忙不迭發放軍援，連帶亦失去了這個重要籌碼。山姆大叔欲做中烏之間的「程咬金」，到底還有何板斧，外界不妨拭目以待。