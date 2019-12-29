功夫茶：人大政協藏污納垢　貪腐淫亂幾衰都有

香港暴亂講咗半年幾，讀者唔厭，功夫茶都講到口乾，今日抖一抖，同大家北望神州。第十三屆全國人大常委會第十五次會議喺北京人民大會堂舉行，會上全票通過港區全國人大代表張俊勇請辭。呢位張人大話因為個人理由唔撈，但外面就傳原因係有人被追賭債。有留意新聞都知，人大政協爆醜聞真係閒過立秋，衰過呢單嘢嘅多多都有啦！

就講前排上海市有個政協委員叫王振華，身兼江蘇省人大代表，正職搞地產，搞搞吓走去搞埋細路女，因為涉嫌猥褻九歲女童被檢察機關拉鬼咗。呢個王振華就巴閉啦，仲撈埋常州市人大代表、江蘇省工商聯副主席、中國工商聯執委，同埋被封為全國勞動模範及中華慈善家，銜頭多到可以掟死人，不過，衰嘢一揭同樣嚇死人。

世界上無奇不有，大把人面獸心嘅畜生，問題係點解呢啲人會選咗入去做人大或者政協？唉，內地貪腐大家唔係唔知，唔少官位都係靠行賄換番嚟，人大政協都唔例外。近年都爆過幾單大嘢啦，包括遼寧官場賄選案，第十二屆全國人大教育科學文化衞生委員會前副主任、遼寧前省委書記王珉涉嫌貪污瀆職，收受一億四千幾萬人仔，判處無期徒刑；仲有湖南衡陽市人大選舉集體賄選案，湖南省前政協副主席、前衡陽市委書記童名謙玩忽職守，被判處有期徒刑五年。可以大膽咁講，近年內地被查處嘅貪官奸商土豪劣紳，幾乎個個都有呢類銜頭，人大同政協變成貪官同富翁嘅「會所」、官商勾結嘅大本營。政協制度本來係國家最高諮詢架構，搞到烏煙瘴氣，幾乎每年都要開會「清理門戶」，你話幾羞家吖？

呢啲嘢你估中央唔知咩？喺二○一六年就曾發出通知，嚴禁十五類人當選人大代表或政協委員，睇吓個名單，「擁有外國國籍者、接受境外組織資助者、受過刑事處罰者、道德敗壞者、履職不盡責者等」，水蛇春咁長，內地有錢佬同埋官員，唔係中呢樣就多數中另外一樣。不過山高皇帝遠，上有政策，下有對策，有人大攞咗外國永久居民身份，有政協係美國人嘅爸媽，咪一樣做到！所以話人大政協係「聯合國」就係咁解！

由地方到全國人大政協都藏污納垢，衰嘢又點會冇香港份吖，政商界好多人出錢出力做慈善，你估真係為咗國家、貢獻社會呀，咪天真啦，好多係想攞番個銜頭攞威搵着數咋。計功夫茶話齋，貪官、騙子、罪犯都做到人大政協，呢鍋粥咁多老鼠屎，你食埋我嗰份喇！