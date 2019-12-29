正論：哀莫大於心死　悲莫過於棄城

人望高處，水往低流。尋找美好生活是人類本性，世界一流城市往往能夠吸引各方人才聚居，原因正在於此。來到二○一九年的香港，移民潮再次湧現，除了出於追求更美好生活，最大的原因卻是避難。一場黑色暴亂，將一國兩制的千瘡百孔暴露無遺，港人徹底死心，紛紛用腳投票，一腳走出去移民他方，一腳走入來移居內地，此地由「幾好都有」變成不宜久留，寧不悲乎！

警方數字顯示，移民前申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書個案激增，由今年六月起截至本月中共有二萬一千多宗，較去年同期大增五成七，其中七月至十一月五個月內個案均突破三千大關，單計本月上半月每日平均逾一百二十五宗申請，數字為全年單月之冠，反映申請宗數隨黑暴愈演愈烈而不斷上升，若當局仍未能止暴制亂，未來數字只會更多。

申請「良民證」只是第一步，今年向移民顧問查詢及申請移民的數字亦較去年同期暴增一倍，其中台灣因為入場門檻較低，移民申請個案勁增三成，今年首十一個月已有逾一千三百名港人獲批移居台灣。過去被視為亞洲四小龍之末的台灣也被港人當寶，慌不擇路四個大字已是寫在牆上。至於選擇移民英國、美國、澳洲、加拿大的香港人都是本港富裕階層，他們大多事業有成，有尚在求學的子女，是社會的中流砥柱，連這批精英都捨港遠飄，這座城市還有沒有前途，不言自明。

更須指出的是，過去內地法制被視為不如香港健全，治安也保障不足，但一場黑暴卻令局面改寫，香港暴力遍地開花，仇恨蔓延，「安全城市」名不副實，反而凸顯內地更安全更和諧更宜居。隨着廣深港高鐵及港珠澳大橋等跨境基建落成，大灣區近在咫尺，深圳等地相繼推出港人就業補貼及稅務優惠等安排，北上定居不再被視為下等，而是更有機遇。僅今個聖誕期間，港人入境深圳比去年同期激增近一半，已證明愈來愈多人寧北上避難，也不願留港受災。

事實上，粵港澳大灣區是國家戰略規劃，未來的焦點與機遇盡在於此。本來，香港可發揮中介人角色，金融及仲裁專業的優勢也可大加利用，但黑暴反中亂港，引外部勢力入關，中央不得不另起爐灶。除了深圳被中央列為「先行示範區」，將發展為國際創意與金融之都，澳門亦將發展人民幣結算中心，成為另一個金融城市，而廣州客貨運「受惠」於香港黑暴，白雲機場今年全年旅客流量可望達到七千三百萬人次，料將首次超越香港國際機場成為全球十大國際航空樞紐。天時地利人和皆在大灣區，別說吸引港人移居，外國人也來尋找機會，大有十里洋場盛世之風，跟百業蕭條、故步自封的香港相比，簡直是一念天堂、一念地獄。

說來實在唏噓，香港過去是移民城市，以多元化和包容見稱，二戰時期和改革開放前有大量內地人才逃到香港，造就今日繁榮，足見香港容納百川，百花齊放，可惜俱往矣。回歸後，港府胡混度日，倒行逆施，由民生到經濟，由房屋到安老，由醫療到教育，莫不亂象叢生。尤其是土地政策一味向大財團傾斜，致使樓價高不可攀，成為民怨之源，加上港獨野蠻瘋長，香港愈來愈閉關自守，中港人心愈走愈遠。試想想，同一筆錢在外國可購買有花園的獨立屋，在香港買不到一間四百呎蝸居，加上外國教育沒有那麼多考試和操練，也沒有那麼多政治入侵校園，中產精英階層怎麼揀，還用問嗎？

更不必說，三權各有各亂，互相扯皮，令港人對一國兩制信心盡失。立法會亂象有目共睹，不提也罷，就說政府內部充斥大量「身在漢營心在曹」的無間道，公務員公然作反有之，紀律部隊人員淪為暴徒又有之，消防處更是暴徒大本營，已有多名消防員被捕。司法之亂同樣令人搖頭嘆息，由律政司司長鄭若驊知法犯法，到各司法機關為反中亂港者充當保護傘，「警察拉人、司法放人」屢屢上演，「叛國禍港四人幫」至今逍遙法外，連港人過去最引以為傲的法治核心價值也蕩然無存，這座城市還有甚麼值得留戀？

屋漏偏逢連夜雨。警方為應付暴亂疲於奔命，各路匪幫趁火打劫，金行、錶行、珠寶店劫案幾乎無日無之，連台灣賊匪都入境本港分一杯羹。南亞兵團更是氣燄囂張，所有嚴重罪案皆見其身影，日前才有南亞刀錘匪洗劫金行掠走逾百萬元金飾，無法無天。香港猶如罪惡之城，做生意固然惶恐不安，市民同樣提心吊膽，既不宜商更不宜居，有經濟能力的人不走才怪。

當然，最令人心灰意冷的莫過於港府根本無意平息暴亂，中央同樣撒手不管。這場黑暴持續逾半年，重創經濟，侵蝕法治，敗壞人心，惟港府廢官無動於衷，中央袖手旁觀。可以看見，暴徒橫行整個聖誕假期後，昨日又肆虐上水，甫看見拖篋旅客即又打又罵並搶砸他們的財物，所作所為比強盜更不堪，同納粹、法西斯相去不遠，這裏還是香港嗎？

流水落花春去也。香港的光輝已是上世紀的事，今日只有無盡沉淪。一國兩制行了廿二年，荒腔走板，走樣變形，現在更淪落到言論自由、出門自由、選擇自由也被暴力剝奪，旅客避之則吉，精英爭相逃命，留下無能力離開的人困獸鬥，直到這座城市滅亡。