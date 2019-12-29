神州觀察：醫院無良毀幼苗　磨刀霍霍向病患

江蘇某地早前將醫生行業列為掃黑除惡對象，並指「不收紅包的醫生可能有，不亂開處方的醫生肯定沒有」，又形容醫生是一個收錢最不講良心的行業，巧立名目盤剝病患，以至連內地官媒也看不過眼，批評這樣的掃黑太輕率。只是有時候對照醫院的某些做法，又覺得此舉並未冤枉他們。

湖南郴州市有嬰兒對普通奶粉過敏，於是依照該市第一人民醫院醫生的處方往醫院藥房購買奶粉，卻發現所購之物是不能保證嬰兒營養的固體飲料，孩子飲用後不但過敏症狀未消，更出現身高體重發育嚴重滯後等問題，令家長既心痛又氣惱。院方則推說所用「處方箋」是奶粉經銷商私自印製放入科室，個別醫生因履職不力、工作失職，已作出書面檢討及批評教育，完全是輕描淡寫。

不可不知，該款名為「舒兒呔」的配方奶粉，其生產廠家於數月前已被揭發違規生產，並因不具備特殊醫學用途嬰兒配方奶粉生產資格，自今年五月起四次下達不合格食品召回通知，然而涉事醫院至今仍在使用，並對嬰兒的生長發育造成嚴重損害，顯然不能以這樣的解釋和處置方式來打發人。

而據內媒揭露，類似掛羊頭賣狗肉的配方奶粉生產企業十分氾濫，且多屬無嬰幼兒配方奶粉配方註冊資格、無特殊醫學用途配方食品註冊資格及生產許可的「三無」企業，利用政策漏洞大發不義之財。只是一些被查處召回的假配方奶粉仍可在網上公開銷售，說明當局的監管工作並不到位，尤其像這種以兒童健康為噱頭的騙財害命行為，決不可輕饒。

然而利之所驅，必有無良忘義之人爭附，以致連一些母嬰院、醫院亦紛紛淪為幫兇。正如有經銷商坦言，有醫生推薦的產品更易獲得家長們認可，銷售量自然大很多。但醫院絕非白幫忙，據指醫生每成功推薦一罐奶粉，便可獲六十元左右提成，但凡擁有處方權的科室領導、醫生都是經銷商重點公關對象。當然，向醫院推銷的又何止奶粉一項，其他各類藥品、保健品、醫療器材皆如法炮製，彼此賺得不亦樂乎。

故而在現今的內地社會，醫院就是生意場，醫患之間形同在做買賣，原屬公益性質的醫療救助體系變成了市場化、商業化經營，本該政府承擔的責任甩了就不願再檢回來，於是醫院爭相以營利為目標，病人就是他們的客戶和財源。

若能守誠經營、以服務質素取勝倒也罷了，可惜在這個道德淪喪、一切向錢看的「大時代」，醫院亦在竭盡所能地榨取利潤，磨刀霍霍向病患。藥價虛高、亂檢測、亂收費都是常態，更不時爆出見死不救、賣假藥、使用黑心疫苗等醜聞，白衣天使早已變成魔鬼。