香港要增加人口，爭議的會是土地足夠與否。香港土地的開發比例不足百分之三十，比深圳的近乎百分之一百差別頗大，還應大有開發的空間。即使按原有環境大致不變，香港仍然可以擴增城市空間。

一是如深圳、澳門那樣，增設域外土地。澳門是與珠海橫琴合作，深圳則是發展汕尾的「飛地」，兩者都是通過中央政府的批准，近乎租借的擴大發展空間，納入澳門與深圳的體制之內，這是最直接的擴張。

香港向北是深圳，不可能把深圳土地劃歸香港，河套之例不可重複，也規模極小，只有一平方公里。香港可擴張之途是南下，如我在本欄所提議的，租借珠海的桂山島，也讓珠海在租借之前在該島及附近吹沙填島，擴大陸域面積，甚至租借稍南方的萬山群島，以桂山島為香港臨海的新副都心，在萬山群島一帶發展海島經濟，作為香港的新海港、新的海洋科研中心、海上發電場以及無人船隻科研生產基地等。而填海擴大的桂山島，用鐵路連上南大嶼山，可開發當地，包括連接長洲、坪洲、梅窩、愉景灣，開拓出宜居的海濱、海島商住區，也適合市內退休長者移居養老。

這樣的擴展，建設速度可能比不上深圳、澳門，但若由珠海政府在租借前與香港政府合組公司建設，避開立法會的干擾，建成後租借轉移，也不會是很長時間，成本也低，卻可造就香港海陸二元的新都市體系和社會經濟結構，更勝於澳門與深圳的原來結構與體系單純量的擴張。

二是倣效東京、倫敦、紐約的經驗，把都會的範圍實際擴展至周邊城市，利用快捷便利的軌道交通等基礎設施，城市管理的區域不變，通過人流、經濟流把不同城市按不同的市場安排的功能融合一起，產生規模效益和多元化優勢。

事實上，深圳與香港可互為腹地，東莞、惠州、廣州的番禺南沙、珠海與佛山、江門等可作為香港的腹地，把香港部分的城市功能轉移去，減少市區的擠迫。

以上二議，香港人口擴增至一千萬，並不困難，且加上腹地，港人人口更可大增。深圳、廣州可各容二千多萬人口，珠三角則更可容上億人口，便是全世界最大的灣區。水漲船高，香港的得益巨大，卻又可減少城市過度膨脹的毛病。

在達成擴展的共識之前，香港還可以在大灣區的框架下推動各方面的發展，例如交通卡的合併通用，長者減免車費，電訊取消區內漫遊、長途電話費，醫療、社福的可攜化等等耳熟能詳的建議。