反修例風波暴亂將近七個月，朝廷三令五申發出的「止暴制亂」是「當務之急」、是「當前最主要的任務」、是「當前最緊迫的任務」也有好幾個月，但這個看似很嚴厲的三令五申，至今已淪為空話、笑話。

過去那些年，內外政壇有「中南海的政令不出都門」之說，現在來看，中南海的政令是到了香江也等於沒到，不起作用。其實就是「中南海的政令不出都門」這一誇大其詞之說最「唬人」的時候，內地不論甚麼地方發生規模龐大的「群體事件」，發生動亂，只要中央一聲令下，皆可在極短時間內清除亂局，當地政府絕不敢怠慢或陽奉陰違。就是在文化大革命天下大亂之時，任何地方發生大規模的武鬥，只要中央——毛主席為首的無產階級司令部認為必須「止暴制亂」，也一定能在短時間內將其平息。

只有今天的香港很奇怪，只有實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的香港很特殊，在中央三令五申之下，暴亂可以將近七個月仍未見平定，香江特首可以全當無事，朝廷也當無事，還對林鄭高度評價，更不以為自己的工作方針出了問題。

魯迅先生說過：「明末人好名，刻古書也是一種風氣，然而往往自己看不懂，以為錯字，隨手亂改。不改尚可，一改，可就反而改錯了，所以使後來的考據家為之搖頭嘆氣，說是『明人好刻古書而古書亡』。」今人則「好名」一國兩制，因為它是新生事物、「天才想像」，據說已取得了偉大成績，舉世公認。然而猶嫌不夠，「實踐」到了自己手裏，想再弄出一些「創新」做法、別出心裁的做法才好，於是一改不管實施甚麼制度、不管古今中外，平定動亂必須又動口又動手的傳統做法，以為擺出幾門嘴炮就能隔山打牛，就能在談笑間暴亂灰飛煙滅，就能為「一國兩制」的「實踐」增添新的成功經驗，結果適得其反。「明人好刻古書而古書亡」的悲劇落在了今天的「一國兩制」身上，落在了香港身上，而且等不到以後的考據家搖頭嘆氣，現在就不知有多少人憂心如焚也。