美國《華盛頓郵報》日前邀請九名所謂國際警務專家，分析六十五宗涉及香港警察在近期騷亂中使用武力事件，得出的結論是，約七成事件中警察都有違規，只有不足一成事件中警察使用武力符合指引。你相信洋人的分析嗎？

沒有比較，就沒有傷害，不妨看看美國警察又是如何執法。根據《華盛頓郵報》的統計數字，過去三年每年都有近千名美國公民被警察當場擊斃，即平均每天三人死於警槍之下，大部分人事發時並沒有逃跑舉動，不少人更是手無寸鐵，對警察並不構成安全威脅。

到底是誰濫用武力，不必國際警務專家分析，人人都可以作出判斷。《華盛頓郵報》與其整天拿放大鏡盯着香港警察，何不找人分析美國警察如何濫殺無辜？最不可思議的是，雖然美國每年都有這麼多人死於警察槍下，當中不乏無辜亡魂，但大多數開槍警員都能輕易脫身，被追究及起訴的比例極低，被成功入罪的更是寥寥可數。

當年俄亥俄州發生一宗駭人聽聞的個案，多名警員向一對黑人情侶近距離連開一百四十槍，情侶兩人分別中彈逾二十發身亡，而他們身上並無發現任何武器，事後法庭裁定殺人的警員無罪，不必負任何法律責任。當然也有例外，多年前有位華裔警察開槍誤殺一名黑人，被判誤殺及瀆職罪成，面臨十五年監禁，後來亞裔人士群起抗議種族歧視，法庭才改判緩刑。

這就是所謂的美式人權，白人和有色人種明顯享有不同標準，前者高人一等，後者動輒得咎。相對於美國警察擁有的特權，香港警察未免太可憐，他們面對持續逾半年的黑色暴亂，忍辱負重，苦苦支撐，挽狂瀾於既倒，扶大廈之將傾，還要受到種種無理指摘，連施放催淚彈也成為罪狀，以致被起底、被恐嚇、被詛咒「死全家」。大家不妨想像一下，如果類似暴亂發生在美國，美國警察會如此仁慈嗎？