經濟寒冬，旅遊業是重災區，十一月訪港旅客大跌超過五成，由每日二十萬人次跌至八萬多，跌幅比沙士時更恐怖。航空業與旅遊業唇亡齒寒，首當其衝亦告急。

暴徒七月尾在機場接機大堂首度發動示威集會「和你飛」，之後屢次重施故技，旨在堵塞香港其中一條命脈，他們的攬炒伎倆未必取到最後勝利，但香港機場客運量自八月起應聲下跌，不少旅客因為害怕示威影響行程，改搭廣州、深圳機場起飛的航班。香港赤鱲角國際機場今年十一月客運量約五百萬人次，較去年同期下跌超過一成半。反之，廣州白雲國際機場今年客運量將超逾七千三百萬人次，首次超越香港。

單以上半年計，白雲機場的客運量全球排名第十二，香港排第九，但下半年受暴潮影響，被白雲機場爬頭。全世界在看黑暴如何玩殘特區政府，多個國家發出旅遊提示，聖誕旺季，外國及內地旅客入境人次都大跌約五成。香港機場優勢在於地理位置及配套發達，按當局數字，整體轉機人次其實沒有減少，只是香港淪為革命戰場，平安夜都不平安，遊客不會專程來聞催淚煙吧！

暴亂一日未平定，機場客運量短期內反彈機會甚微，明年隨時被擠出全球十大。單是大灣區五大國際航空樞紐競爭都是十分激烈，白雲及深圳機場都虎視眈眈，隨時取代香港。白雲機場航線網絡覆蓋全球超過二百三十個航點，較去年增近十個，擁有航線超過三百條；深圳機場每年客運量超過五千萬人次，首次位列全球機場前三十位。香港機場剩餘的優勢，被黑暴不斷吞噬，恐怕捱不了多久。其實回歸以來，特區只靠食老本，有哪一樣事業可以更進一步？最諷刺是百業萎縮，落後競爭對手，唯一令外國向我們偷師竟然是搞革命，歐亞美洲示威者都學習「Be Water」，香港難得還有東西可以領導全球！