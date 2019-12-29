英國《星期日泰晤士報》早前刊出一則報道，說英國有個小女孩去超市樂購（Tesco）買回來的一疊聖誕卡，其中一張卡內夾了一則短訊，英文書寫，內容大概說，他是中國上海青浦監獄的外籍囚犯，被迫強制性勞動製造聖誕卡，希望拿到短訊的顧客把訊息傳開去，如果有任何問題，可以找一位彼得‧漢弗萊先生，便能夠弄得清楚。這則消息一傳出，整個西方傳媒都引起哄動，英、美各大傳媒紛紛報道轉載，指摘中國輸出囚犯製造的強迫勞動產品。樂購急忙聲明已把有關聖誕卡下架，並會向供應商查詢。

我懷疑這則報道是假新聞，原因有三：一是中國大陸監獄中的囚犯，能夠寫出聖誕卡夾着的短訊這般高水準英文的恐怕不多，全篇短訊沒有文法錯誤，也沒有串錯字，相信不是以英語作母語的人寫不出來，大概監獄裏的管理人員也不可能寫出。短訊撰寫人自稱是外籍囚犯，如果有這麼好英語程度的囚犯，監獄為何不安排他做其他工作，例如翻譯、撰寫說明書之類工作，豈不比製作聖誕卡更有價值？難道製造聖誕卡工作很專業，其他中國囚犯幹不了，需要特別安排懂英語的外籍囚犯去做，弄到成為國際醜聞？據內地《環球時報》跟進報道，有關印刷廠位於浙江，距離上海的青浦監獄起碼一百公里，而且是開放式廠房，沒有圍欄。誰會想出這種特別安排，找一個遠距離的監獄外籍囚犯長途跋涉去印刷廠工作？

懷疑這則是假新聞原因之二，是因為製造聖誕卡的工序中，最重要、成本最高的環節是彩色印刷，需要用專業柯式印刷機器，由熟練技工操作，由囚犯操作的機會很低。後續的切割、摺疊、包裝工序很簡單，都是非技術性作業，可找非技術性工人擔當。特別去一百公里外找囚犯，能節省的成本不多。這類外銷產品一般都要簽保證書，供應一方保證不是強制性勞動產品，購買方有權派人檢查，確定供應方沒有犯規。今次事件的買方樂購表示在事件揭發前數月，他們曾派員去工廠檢查過，並無發現違規行為。

懷疑這則是假新聞原因之三，是替《星期日泰晤士報》撰寫這篇報道的記者，正是短訊中提到的漢弗萊，他有個中文名字叫韓飛龍，曾在內地犯法，在青浦監獄坐過牢。為何《星期日泰晤士報》不分清責任，記者、發言人與受害人關係糾纏不清，竟然是同一人也照樣刊登，難道不怕其中有利益衝突嗎？拿到這段新聞的英、美傳媒如獲至寶，既不找第二消息來源證實，同樣毫不考慮利益衝突問題，也違背了新聞工作者一向謹守的新聞報道原則。