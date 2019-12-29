香港被暴徒搞得風聲鶴唳，連聖誕節也不得安寧，「黑記」發揮了推波助瀾的作用。每有亂事發生，他們的鏡頭不是對準無法無天的暴徒，反而對準辛苦執法的警察。「拆禮物日」大埔超級城「和你Shop」鬧劇中，一名網媒記者跟警方「紮馬」後遭便衣警員要求出示身份證，身份證資料被記者直播出街，結果警方再次遭受抨擊。「黑記」針對警方口誅筆伐不足為奇，奇就奇在政府中人也跳出來踩多一腳，慌死警方唔死一般，簡直是咄咄怪事。

事發後，個人資料私隱專員黃繼兒忽然盡責，振振有詞指摘警方侵犯私隱「表證成立」，即使當事人未有投訴，也有足夠理由展開主動調查，若涉違反守則，將發執行通知書云云。

沒錯，私隱公署有責任保護市民私隱，黃專員盡忠職守要向相關警員問責並無不可，但可否一視同仁，對洩露警員私隱的人士、媒體、平台同樣主動展開調查？人們看見的是，對於警員及其家屬慘被起底，黃專員輕輕帶過，儘管收到大量投訴，亦只是擺出無可奈何狀，甚至自認無牙老虎，揚言希望修訂《私隱條例》「給我多鑲幾隻牙」，最終還是靠警方自己向法庭申請禁制令保護私隱，何曾見過他像今次這般勇猛，無人投訴也主動出擊？更不必說，每有暴徒遭警方拘捕，他們例必向着「黑記」鏡頭高叫自己名字、住址、身份證號碼等資料，「黑記」同樣直播出街，為何黃專員對此默不作聲？

一場反修例暴亂，牛鬼蛇神無所遁形，政府內部的黃絲無間道亦一一現身，私隱專員是否其一，大家心中有數。一試便知黃與藍，暴亂之所以持續逾半年而不止，香港變得奄奄一息，原因很簡單，不是警方不執法，也不是暴徒特別有能耐，而是政府根本唔做嘢，甚至手指拗出不拗入，庇奸護暴。有這些黃絲無間道裏應外合，暴亂有平息之日才怪。