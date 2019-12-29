反修例之亂擾攘至今，反中共、反特區政府尚屬其次，針對警察、抗議暴力執法才是主旋律。有民意調查顯示，大部分受訪者都認為警方使用了過分武力，是耶非耶，這問題值得深究。

沒有醫生在動大手術時，可以讓病人身體完全不遭破損。你僱請的是否良醫，最公道的做法是跟其他業者比較，且看手術的創傷程度如何，術後的康復情況怎樣。只要你的醫生不比同行差，就可以接受，不能一見到自己做手術時身體出血、皮膚破損，便指摘對方是庸醫。

同樣道理，沒有警隊在平息大規模暴亂時，可以完全不使用武力。香港警察是否濫武、濫捕，也該跟其他國家應對相同事件時的表現作比較，不能一見到有示威者受傷，就說是警暴。

近期印度也爆發騷亂，示威者使用的汽油彈遠不如香港暴徒般多，但當地政府高壓平亂，至今造成的死亡人數已達二十多個。印警到醫院搜捕、直搗大學校園，所用的雷霆手段遠超香港，反觀港警，有如文弱書生。

與反修例之亂同期，委內瑞拉、智利、伊拉克都曾經爆發大規模騷動，當地軍警平亂時下手都不容情，均有殺傷人命，有些甚至可以用死傷枕藉來形容。比較起來，香港的暴亂持續超過半年，至今沒有證據顯示執法者主動傷害過一條人命，有一、兩個示威者被警察誤傷眼睛，人們已經當作彌天大罪般日吵夜吵，然則，香港人對警察的要求是否過苛？

如果說印度、伊拉克等地相對落後，文明程度尚未趕得上，單以他們的表現跟香港警隊比較未必公允，那我們就以法國的「黃背心」示威來作對比吧。法國這場示威至今已造成逾十人死亡，被射爆眼睛者有二十多個，更有八旬老婦在關窗時被催淚彈碎片所傷而死。相比之下，我們的警隊不是已堪稱文明之師嗎？