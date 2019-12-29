史家論一個王國之所以衰落而至滅亡，大概有三大死因，即資源衰竭，通常以人力資源為主；其次為文化衰落，指離心，亦指所謂「身在漢營心在曹」；最後就是秩序喪失，亦即執政無力。

看官，觀乎香港反修例風波持續至今將近七個月，烈火暴行不但沒有稍息，反而愈演愈烈。冇錯，警方已有派便衣在好幾個大型商場駐守，不過暴徒依然可以肆無忌憚，日光日白去砸人商舖搗亂食肆，警方顯然在部署上仍然未夠機動，尤其是驅散多於圍捕，這使黑衣暴徒得寸進尺，仲惡過黑社會！

當然，更大問題係黑衣人破壞了那麼多公共設施、政府建築物等，拘捕逾六千搞事分子，可是至今仍未見有重判者，又不見律政司加快檢控，難怪有論者炮轟有「避政司司長」之稱嘅鄭若驊失職、瀆職，令犯罪者逍遙法外。既然暴力破壞幾乎不需要付出重大「成本」，也就難怪「止暴制亂」至今仍然係得個吉！

最新民調顯示政府主要官員民望幾乎全下滑，特首林鄭整體表現評分為二十二點二，對比去年同期嘅五十二點七分，跌近百分之六十。在西方民主國家，咁嘅民望好大機會要下台！至於民望愈跌愈有嘅司底驊，跌到得十五點九分。阿哥，如果佢係一隻股票，即係跌趴街，跌到變仙股，可以用嚟當作牆紙嗰隻！

整個廢柴管治班子，不正符合衰落嘅三大死因嗎？特區政府養嘅高官多是執政為己，有高官家人涉在施政報告公布前偷步買樓；有一家幾口除了自己迫不得已不入外國籍，其餘家庭成員多有外國護照；至於執政無能，那是和尚禿頭上的蚤子──明擺着的，不必老朽多費唇舌！林鄭和司底驊民望差成咁，尤其是司底驊，已跌到冇感覺，「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，亦與之化矣」，這就難怪她漲紅臉霸着茅坑仍嚷着會拉出金子！