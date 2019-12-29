聖誕到處聞罷工。提起罷工，香港人會想到過去半年多次「被罷工」的無奈；法國人則會想到最近兩周的噩夢，地鐵開一半，垃圾堆滿街；德國人也有罷工憂慮，漢莎航空的空勤人員工會連續兩月發動罷工，最新是剛過去的聖誕節罷工，但德國的罷工明顯不及法國的威力。三地三種罷工，證明罷工會傳染，但不同的國情地方情，令罷工亦難複製。

先談香港的罷工，那純粹是搞笑兼賴皮，在朝不保夕、打工仔普遍怕資方報復懲處的中國人社會，罷工從來都不是議價能力不高的打工仔講價手段，更何況，過去幾個月由反政府勢力發動的所謂「三罷」，本就是一種內部爭議太多的政治行為，香港打工仔連爭取個人薪酬、假期及福利亦少用罷工作威脅，何況是為了部分人的政治訴求，以一個偽命題作發動，結果當然是泡沫。可笑的是，個別行業的工會不死心，在三罷全面失敗後，又在不同界別發動罷工，結果更醜，早前醫療界、社工界都有人發起罷工，卻仍是小貓三兩隻。香港的工會，係咁先啦。

法國的黃背心運動由工人推動，威脅力一度頗大，但在總統馬克龍的全國巡迴辯論下，漸被拖到斷氣。誰料一場退休金改革又燃起法國工會運動，至今當地已持續近三周罷工，聖誕來臨，罷工還未叫停，法國迎來一個「特別」的聖誕，交通特別難，節慶味道特別淡，全國多個城市變成垃圾之都。

法國的罷工行動是成功的，但亦是押上了各方利益的行動，這樣的抗爭，在一些富裕度不夠高、人力過剩及僱員管理制度嚴謹的地區，是不可能複製的。就像歐洲的領頭羊德國，德國獨立機艙服務員工會與漢莎航空談判薪酬破裂，工會上月已發動罷工，影響了十八萬乘客，工會威脅聖誕再發動罷工，但漢莎的反應十分淡定，根本沒有被威脅到。由此可見，罷工雖是絕招，但也要看在哪裏用。