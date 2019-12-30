功夫茶：港台罵娘仲伸手　皆因港府廢到極

反修例風暴持續至今近七個月，大家都見到由頭到尾只有警隊苦苦支撐，一眾問責高官只係用把口「堅定不移」來「止暴制亂」。袖手旁觀都算咯，呢，有啲部門仲要幸災樂禍，落井下石，踩多兩腳，慌死你唔死咁款，問你點頂。

各位街坊，大家應該估到，功夫茶講緊嘅就係年花公帑十億元營運，卻專門同政府對着幹嘅香港電台！其所謂「編輯自主」漸被反對派嘅思想騎劫，將「不偏不倚」等同反中亂港、攻擊政府，難怪港台被批評為「食碗面，反碗底」，吃裏扒外，吃飯砸鍋，身為公務員，攞政府薪津，竟以拖政府後腿為榮，完全當《公務員守則》透明，有冇搞銀錯？

嗱，如果大家不是善忘，應該記得早前六名記者喺警方記者會上叫囂鬧事，導致記者會被迫腰斬，當中就有出政府糧嘅港台記者。嗱嗱嗱，仲有更離奇嘅，就係港台竟然企喺毒果報嗰邊，大肆抹黑警察，搞到警方要點名批評港台報道用字與事實不符。喂，阿哥，呢個世上有冇一個政府，會允許一個自己經營嘅電台，出政府糧去反對自己咁匪夷所思㗎？

咁嘅怪胎部門，連審計署都睇唔過眼，發表衡工量值報告狠批其電視節目製作費高昂而收視低殘，未能取得應有價值嘅成果，簡言之，眼高手低。依家港台新聞部仲好意思話，因為報道反修例風波花費大增，超出年度預算約五百萬元，要求政府增撥資源！增，增你條命咩！香港電台顛三倒四，混淆視聽，惟恐天下不亂，納稅人點解仲要出錢養佢哋吖！

不過咁，港台「端起碗來吃飯，放下筷子罵娘」，唔係無緣無故嘅，而係港府縱容惹的禍。呢個怪胎備受批評唔係今日嘅事，手指拗出唔拗入亦唔係呢場黑暴先至開始，被全國政協大罵陰陽怪氣有之，被前特首批評為低級趣味又有之，結果一樣係預算年年增加、撥款年年照批！就連廣播處長人選都要得到港台工會批准至可以出任咁滯，妹仔惡過主人婆，港府唔係廢係乜先！

都係嗰句，一室之不治，何以天下國家為。你話啦，港府連自己友都管唔掂，仲點管好香港？仲點樣止暴制亂？有人建議審計署全面審計港台盤數，睇吓有冇削減經費嘅空間。

計功夫茶話齋，仲審咩計呀，與其養狼狗咬春袋，不如索性執咗佢，一年慳番十億元之餘，又冇咗條頂心杉，何樂而不為！用呢筆錢扶貧安老，公公婆婆受惠都會講句多謝，何必犯賤送錢畀反骨仔拆自己台喎！