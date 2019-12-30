正論：黃色經濟煽仇恨　放任自流必成災

一亂未平一亂又起。在黑色暴亂持續不息之際，「黃色經濟圈」又告興起，根據提出者的邏輯，支持黑暴的市民只可光顧同一理念的店舖，抵制親建制「藍店」，從而削弱其經濟力量。本來，黃色經濟圈若僅止於此，那是他們的自由，但事實並非如此，藍店長期遭暴徒打砸燒，光顧的市民輕則被指罵，重則有生命危險。「逆我者亡」的黑色恐怖瀰漫全城，將香港推向萬劫不復的深淵。

事實擺在眼前，黃色經濟圈根本同恐怖組織的手段無異。昨日凌晨大埔某商場的泰式食肆遭黑衣人砸毀玻璃櫥窗並投擲汽油彈，火光熊熊，觸目驚心。有指該店因不認同黑暴，「拆禮物日」當日已遭暴徒闖入搗亂，現在暴力進一步升級，出動到汽油彈，簡直喪心病狂。幸好當時不是營業時間，否則商場人來人往，若有一家大細的食客光顧，隨時性命不保。

小市民連吃一頓飯都提心吊膽，商戶惶惶不可終日，香港顯然已到了最危險的時候。同樣情況屢見不鮮，一家大型餐飲集團因為家族成員發表反黑暴及撐警言論，自此成為暴徒眼中釘，旗下食肆、咖啡店、餅店遭瘋狂破壞，砸完又燒，燒完又砸，體無完膚；另一家零食連鎖店只因老闆祖籍福建，被視為同打人的「福建幫」有關，即使老闆多次澄清，同樣不獲理會，旗下店舖至今被燒砸近二百次。至於一些被指為親建制、親中、撐警的店舖，不論是大集團還是個體戶，皆不能幸免慘遭毒手。月前屯門曾有茶餐廳被投擲汽油彈，最後只能黯然結業。

香港奉行自由經濟，人們有營商自由、選擇自由，大家公平競爭，靠真本事吸客，這是香港過去賴以繁榮的基石。偏偏暴徒以暴力手段逼人就範，順我者昌，逆我者亡，將香港核心價值徹底摧毀。正如財政司司長陳茂波所說，暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式恐嚇市民的人身安全及言論自由，透過踐踏別人的自由與權利來虛張聲勢，造成「黑色恐怖」，損害經濟和法治，衝擊人心。而對暴徒的橫行、跋扈、兇殘行徑視而不見，默許放任，更是真正毀掉香港的元兇。

無獨有偶，商經局局長邱騰華昨日亦在電視節目談到黃色經濟圈，表明不認同這種按政治立場劃分的消費模式，同時質疑做法無法持續，香港之所以成為國際金融中心，是因為市場向來不管政治取向，歡迎所有企業打入香港，不設壁壘，若繼續以這種方式自我劃分，社會能否復和也成疑問。

誠然，這些都是理智之言，打從這場黑暴爆發以來，本港經濟一落千丈不必說，最令人痛心的是社會撕裂、人心敗壞、法治盡毀。有多少父子、兄弟、夫婦、朋友因政見不同而反目？手機群組有多少相識多年的好友因此退群、老死不相往來？兒子刀劈政見不同的母親，父母趕走上街搞事的女兒，凡此種種，不勝枚舉。繼續以藍黃劃分社會、撕裂社會，仇恨只會不斷加深，別說復和，市民想重過正常生活也難。

事實上，黃色經濟圈正正是煽動仇恨和暴力的產物，以政治凌駕一切，香港只會走向封閉和自毀之路。今日是藍店被毀，明日可能連藍店老闆、顧客、員工都被趕絕，要是藍店起來反擊，輪到黃店受襲，冤冤相報何時了？二戰納粹德軍要集中營的猶太囚犯繫上臂章以資識別，今日的黃絲將市民按顏色分類，跟納粹有何二致？

更何況，黃色經濟圈骨子裏就是去中國化，直接說就是港獨，但有理智的人都知，去中國化根本不可能。別說香港倚靠內地供水供電，單是黃店食肆的原材料已絕大部分來自內地，還未說有多少黃絲熱衷淘寶，速遞也只用順豐。當美國也無法去中國化，貿易戰也要暫時寫下休止符，黃絲憑甚麼做到？古時候有伯夷、叔齊不恥食周粟餓死山頭，今日的黃絲有沒有這樣的骨氣？

當然，最可恥還是港府一直縱暴容亂、無所作為。別看高官口口聲聲止暴制亂乃當務之急，義正詞嚴痛批黑色恐怖摧毀社會、黃色經濟圈不可行，其實說一套做一套，別說至今無一個暴徒遭重判，甚至連政府部門也同黑暴暗通款曲，專門同警方作對。別謂言之不預，讓黃色經濟圈放任自流，難保不是另一場腥風血雨的開始，以連儂牆為例，黃絲一開始也是美其名曰和平表達意見，結果因此衍生的血案不知凡幾。港府繼續置之不理，經濟永無翻身之日也就罷了，香港淪為恐襲之城才是罪大惡極。

說到底，治亂世，用重典。港府一味靠把口止暴制亂，暴徒和黑手不可能聽進耳內，惟有有法必依，執法必嚴，嚴懲暴徒及黑手，香港才有重出生天的希望。新一年即將來臨，香港可以撥開黑霧見青天嗎？