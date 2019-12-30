世界視線：拒傳召拜登作供　民主黨捱回力鏢

美國眾議院日前表決通過針對總統特朗普的彈劾條款，將會提交參議院審議。被特朗普指控在烏克蘭有貪腐行動的拜登父子，會否被傳召作供，成為外界關注焦點。面對外界批評他拒絕服從國會發出的傳票，拜登日前澄清，若參議院傳召他出席聽證會，他將配合和合作。

拜登早前接受《得梅因紀事報》訪問時表示，傳召他作供是特朗普分散注意力的策略，強調調查焦點應放在特氏身上。他亦在社交網站澄清，自己在過去四十年的政治生涯中一直遵守合法命令，並配合國會監督要求。民主黨人一直強調，針對拜登父子的貪腐指控早被證實為陰謀論；另一方面，早在眾議院調查階段，屬共和黨的眾議院情報委員會副主席努涅斯，已要求主席希夫傳召拜登的兒子亨特作供。

民主黨亟欲避免拜登父子出席彈劾審訊，並不讓人驚訝。民主黨人明知彈劾案難以在參議院過關，卻仍執意發動，為的就是要繼續抹黑特朗普，增加己方勝算，一旦拜登父子登場，難免讓公眾覺得兩黨政客的嘴臉同樣醜惡，無助於鼓勵中間選民投票給拜登。

然而，今次民主黨可能中了自己的「回力鏢」。眾所周知，以眾議院議長佩洛西為首的民主黨人，為了讓彈劾案顯得更有力量，攻擊特氏時棄用了拉丁詞組「quid pro quo」（利益交換），轉而使用「貪污」（bribery）一詞（《憲法》載明「貪污」是總統可被彈劾的嚴重罪行，而非「利益交換」）。《華爾街日報》一篇評論文章指出，眾議院制訂的彈劾條款，不包括「貪污」條款則已，否則拜登必須出席審訊。該文章引述希夫的說法，指開國先賢對「貪污」的理解比現行法律闊得多，只要官員的行為出於個人或政治利益考慮，而非國家利益，違背了公眾信任，即屬貪污。

按照這個說法，拜登在任副總統時，曾要求基輔當局炒掉正調查其子供職天然氣公司的檢察官，否則將扣起援助款項，正好合乎「貪污」的定義，而該篇評論文章的題目正是「希夫彈劾拜登」，極具諷刺意味。