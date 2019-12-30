神州觀察：國產航母入台海　文攻武嚇促統一

台灣總統大選在即，大陸政府日前就優化台胞到大陸投資的相關法規修訂進行表決通過，被指是向台方釋出善意之舉；當然也包括上月初推出的、被視為「惠台三十一條」延續的「二十六條」，及其他各類優惠措施。惟台灣當局對此並不領情，或曰「名為惠台，實則利中」，或曰大陸在搞「融台促統」，欲將「一國兩制」方案引入台灣。

策略有謂文攻武嚇，恩威並施。近日有退役解放軍將領直言，大陸武統台灣宜速戰速決，實在不行便用圍困之法，先拿下東引島、東沙群島及澎湖列島，讓台灣變成「死島」，只要不給美、日馳援的機會，相信同樣能夠奏效。台灣方面雖然對此不屑一顧，惟該退役將領亦道出一個現實之憂，就是台獨勢力已在島內佔多數，統派勢力日益遭邊緣化，和平統一之門在台灣已經關閉，而兩岸民眾在統獨問題上的意見分歧亦更趨明顯，北京還需拿出行動回應大陸民眾愈發高漲的統一呼聲。

故於數日之後，大陸首艘國產航母山東艦從南海出港，在護衞艦伴隨下由南向北駛過台灣海峽。這亦是該艘航母正式命名及服役後首次駛入台海，而在此之前，山東艦已進行過多次海試，及於上月由北向南自東海駛經台海，當時就被解讀為針對島內獨派勢力之舉，並藉機警示美日勿輕舉妄動。尤其是台灣當局拒不承認「九二共識」，並持續推動台獨進程，蔡英文不斷挑動兩岸對立，擴充軍備以武拒統，及謀求連任；近期更頻頻介入香港反修例風波，與港獨形成合流之勢，國產航母於兩個月內兩度穿越台海，用意不言而喻。

當然，大陸如今名義上是進入了「雙航母」時代，據指第二艘國產航母也已在建，情況值得舉國上下開心一陣子，但想真正發揮戰鬥作用仍然需時，遼寧艦的性能自不必說，一些西方媒體更將大陸新航母比作「在海上漂浮的紙老虎」。不過且由得他說，總之有好過無，至少不需像「蘇院長」那樣拿着掃帚去跟敵人周旋。

況且北京想要結束國家分裂狀態，武統台灣，必須先過了美國這道坎。美國之所以敢於賊喊捉賊，將大陸航母駛入台海說成是危害台灣安全，動輒將軍艦大炮架到家門口來，就是因為對方擁有的航母數量遠比大陸多。面對信奉叢林法則的強大對手，北京除了奮起直追，多造航母及其他克敵制勝的武器，別無他圖，否則只能繼續任其翻雲覆雨，處處被動。

趕超對手需要時間，造航母更需要錢，故北京除需為保障經濟穩步發展創造良好環境，加大力度反腐也很重要，因為內地貪官的資產頗豐，與其任他們轉移去國外，不如繳上來幫補一下。