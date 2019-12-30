香港的出路是與珠三角融合，構成大灣區的經濟與社會。但同時藉「一國兩制」發展與珠三角不同的國際化，求同存異。同與異同時發展，形成不停演化創新的同與異。

香港不可能回歸到落後的英國殖民地時代，也不可能變成美國新的殖民地，一制自治與獨立也沒有任何文化、社會、經濟的基礎。香港不同於新加坡，早已是中國社會的一部分，歷時千年。新加坡的獨立也是英、美帝國主義留下的棋子，新加坡可以真的脫離英、美嗎？

中國當前的復興，正推動着整個世界的變化，勢不可擋，美國只不過妄想利用香港來破壞中國的復興。進可攻，退可撤，破壞中國的復興，當然是想摧毀中國的發展、摧毀香港的繁榮，中國內地與香港都是美國全球霸權可捨的「死物」。

事實上，從立國開始，這些從歐洲逃到美洲的美國人，哪有把其他民族當作同等人類，他們滅絕土著，實行奴隸制，以戰爭攻佔別國及別個民族，就連他們同源的歐洲，也視之可棄。有利用價值時還可以保留，威脅他們利益時便不惜攻擊破壞，對歐盟正是如此。美國對待非歐洲白種人的態度，還是視之為第二等。這也應了美國在基督教傳統中掇拾猶太人的神所選擇民族的思維與意識，不脫部落神的局限。中國封建時代說，非我族類，其心必異。美國則是非我神所選，便是敵人。

中美新冷戰已經正式揭幕，香港成為中美之爭的主戰場，哪有緩衝可言？也因此，香港要投靠美國是叛國、賣國，中國是不會容許的。香港要真的回歸中國，便要與美國對抗，面對美國種種陰謀陽謀的攻擊，也因此只能加強回歸中國。

但是，香港的價值，不在於其同化於內地。與內地城市相比較，香港及不上北京、上海、廣州、深圳、重慶。回歸內地一制，只是變為廣州、深圳的腹地，難以保持當前的繁華和發展，也對中國沒有多大貢獻。因此，香港只能與內地同中求異，同是凸顯香港與內地的各種關係，異則是走內地城市不同的道路，以國際化為方向，卻不是美國體制的國際化，一是難以再依附美國；二是不能再給美國控制和利用；三是在中美之爭中替國家推動抗衡美國、去美國化的國際戰略，後者才是香港異於內地城市卻對內地有貢獻，並在美國的制裁中打造出更大的發展空間來。

這樣的同中求異發展戰略，不易由內地官員設計和推動，只能要求香港主動和創造，開「一國兩制」的新天。