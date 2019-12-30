香港發生動亂，如果主要原因是出自經濟、社會、民生等政策或結構性的問題，那是香港本身的力量和方法能夠解決的。如果動亂的主因是出於某種政治圖謀，例如要實現「顏色革命」，那在現有的「一國兩制」框架下，香江府衙就很難用香港的方法自行平息動亂，就需要中央政府出面，或直接動用一國力量，或由中央指導特區的警察力量平息動亂。這兩種做法都是「一國兩制」的應有之義，都有堅實的法律依據。

為甚麼政治暴亂、「顏色革命」，香江府衙難以自行解決呢？這是因為香港有特殊的歷史和現實。香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，在這樣的背景下，香江府衙由港英餘孽掌權，洋奴漢奸驕恣橫行，反對派猖狂無忌，反共反華、反中亂港、分裂國家、爭取「港獨」明目張膽，美英勢力策劃香港內亂如入無人之境。所有這些都是香港發生暴亂的自身的政治原因，指望香江府衙、行政長官止暴制亂，自我「刮骨療毒」，是完全不現實的。

當年英夷統治香港時，遇到了一九六七年的「左派」暴動，這場暴動表面「起因」是勞資糾紛，若如此，港英當局自可很快平息，然事非如此。六七暴動的主因是香港「左派」受內地文化大革命反帝反殖、造反有理的影響，要把老英趕回老家，此乃奪權鬥爭、政治革命，老英知道這樣的暴亂憑港英政府的力量是平息不了的。緊急關頭，英倫向北京表示，若要收回香港，他們會主動撤離。後來是北京嚴令香港左派偃旗息鼓，動亂才停。

當年英倫明白的事情，今日之北京也當明白。大凡政治原因引起的動亂、暴亂，香港自身是很難解決的，是需要中央干預的。事實上，解決這類政治動亂、暴亂，說到底是中央的事、一國的事。鄧小平早料到，回歸後香港會遇到自己解決不了的問題，非中央出面不可。鄧小平還說：「控制局面，英國人沒有中國人行。控制動亂局面，我們可有本事了，中華人民共和國就是在動亂中鍛煉出來的。」現在，又一場鍛煉等着中央經歷也。