都說俄羅斯是戰鬥民族，確實不假。普京總統日前公開向美國「挑機」，宣稱俄方高超音速武器領先全球，是唯一部署這款先進武器的國家，扭轉過去在軍備研發方面追趕美國的局面。他強調軍備競賽不是只求平手的博弈，而是「求勝不求和」。這是多麼的自信和霸氣，和中國領導人的含蓄內斂恰成鮮明對比。

普京說過，沒有實力的憤怒毫無意義。這是至理名言，大國博弈講的就是實力，沒有實力就沒有發言權，就得受人欺負。儘管俄羅斯經濟體積和綜合實力遠遠不如美國，但憑着軍事實力和戰鬥性格，一直在國際舞台上佔據重要位置，連美國也畏懼三分，輕易不敢惹惱普京。反觀中國雖然貴為全球第二大經濟體，某些領域更已領先全球，但在國際舞台上依然沒有多少發言權，以致經常受到美國欺負和打壓。

同樣面對美國霸權，普京敢說「求勝不求和」，而中國領導人則只能強調「和則兩利，鬥則俱傷」，這就是中俄兩國最大的分別。其實大家都知道，美國從來都是追求「獨贏」，根本不要「兩利」。美國前國家安全顧問布熱津斯基曾直言不諱：「這個世界沒有甚麼對與錯，只有國家利益最大化。」正是基於這種思維，美國總統特朗普不斷強調「美國優先」、「讓美國再次偉大」，說穿了就是要使美國利益最大化，將美國利益凌駕全世界。他搞單邊主義也好，挑起貿易戰也好，任意退出國際多邊協議也好，一切都是從美國利益出發，從不考慮別國利益。他對盟國尚且毫不客氣，對中國又豈會手軟。

所以說，中美博弈是歷史的必然，是不以任何人的意志為轉移的。目前中國無疑處於被動的地位，但正如有人所說，老是捱打，就有危機意識，既然和平崛起不可能，中國就要準備武裝崛起。如何武裝崛起？既要學習俄羅斯加快軍備研發，更要學習俄羅斯人的戰鬥性格。