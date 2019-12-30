一人做事一人當，禍不及妻兒，這是中國人傳統觀念，反中亂港的黑衣暴徒有不少是所謂大學生，崇洋媚外，噓國歌燒五星旗，當然不會尊重老祖宗的訓示。警察執法維護秩序，保障市民，卻被詛咒死全家，並且家人也在網上被大起底，基本上是採取株連手段，務求令警方受到威嚇而退縮。最近黑暴魔爪更伸向所有支持警方的人。有藝人自發組團為警方打氣，卻遭網民針對性報復，先是不斷發貼攻擊，又在社交平台威脅幾位藝人的廣告客戶及贊助商要求「割席」，這便是他們常嚷的白色恐怖最佳例子。

賊喊捉賊已經卑劣不堪，更令人神共憤的是幸災樂禍，一名監警會成員兼立法會議員的廿歲出頭女兒因為躁鬱症墮樓輕生，花樣年華香消玉殞，白頭人送黑頭人，認屍時淒然落淚，教人痛心，網民反應竟然是拍掌稱慶，並指這是因他撐警的報應，並以數年前教育局女高官兒子跳樓畢命事件相提並論，當年他們這幫反政府人士亦是對女高官喪子之痛冷嘲熱諷。惻隱之心，人皆有之，如果連這基本的人性也沒有，那還算是人嗎？一邊怪責別人把他們比作蟲蟻蟑螂，一邊卻慶祝一個老人家喪女之痛，請問那位死者與你有不共戴天之仇嗎？究竟從何時開始，香港的年輕人變得這樣冷血？

華東水災，四川地震，香港人一呼百應籌款募捐，出錢出力，救援同胞，近年內地大型災害從未間斷，但港人的反應卻出奇地冷淡，甚至比回歸前冷漠，有人更說大陸的事與我無關，人心不但未回歸，而且更疏遠祖國，逢中必反，根本一股港獨意識已不知不覺地滋長，反對派不認還須認。反華勢力在本港最積極做的便是洗腦工作，漢奸黎的毒果傳媒鼓吹反中亂港，聯合各界牛鬼蛇神發功，連法律學者也宣揚「違法達義」，口號是咒語，不但洗了腦也奪魄勾魂，滿街黑暴俱是失心瘋的喪屍。