有反修例示威者號召在十二月二十五日聖誕節下午在各區發起「聖誕變裝遊行」，聲言要在全港多條主要街道上作聖誕變裝遊行抗議活動，宣稱遊行地點有灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、沙田及中環蘭桂坊。警方於是在各宣布的遊行地點作好部署，派出防暴警察戒備。結果很惹笑，傳媒報道，各區都未見有變裝遊行者出現，唯一例外是銅鑼灣時代廣場，有參加者穿上聖誕老人和各式卡通人物的頭套服飾，在商場內外短暫徘徊後和平散去。據悉，參加示威者約有十人，走出來不成聲勢，遊行一陣，缺乏響應，示威者自討沒趣，於是自動散去。

另一則消息，是有黑衣人發動「和你Shop」行動，趁平安夜和聖誕節去海港城遊行喧鬧，警方派出大量便衣警察跟隨拍攝，結果沒有發生大事，黑衣人巡行幾圈，發覺被人跟蹤監視，知難而退，改去尖沙咀其他地區聚集。

這兩則報道其實說明，警方應對群眾集會騷亂，需要作出針對性部署，給群眾警方早有準備、有對付策略的印象，他們才會罷手。如果警方像反修例動亂初期般，給人缺乏部署、毫無策略的印象，遇到群眾暴亂束手無策，任由失控的群眾去引導，暴民見有機可乘，肯定會得寸進尺，到時要挽回頹勢一定倍增困難。

以上面的變裝遊行為例，可能有不少路人都一早帶備變裝服飾，伺機而動。如果看見警方沒有防備，又或者警力不足，他們便紛紛拿出服飾穿上，造成聲勢。而今見到警力充足，隨時可能彈壓，便放棄行動當路人旁觀者，任由幾個不看形勢的帶頭人自討沒趣，只好自動解散。又如商場示威巡遊，如果沒有警察在場，黑衣人便會大聲叫囂，選擇一些不跟隨他們路線的商戶來攻擊破壞，這些現象其實已多次發生。現今發現商場附近駐紮了警察重兵，而且有便衣警察沿途跟着拍攝，黑衣人還怎敢出手搗毀破壞商戶？結果只能乖乖在商場內巡行一圈，然後散隊離開。

我們了解黑衣派人多勢眾，不易對付，但警方還是有能力對付的。例如要防止破壞商場行為，警方可以特別挑選幾個商場，派駐重兵，針對性打擊黑衣暴民，凡見犯罪者立即逮捕。警方只要幾次成功，黑衣派便會曉得破壞商場行為風險性高，自然會放棄。

至於一些外國人權組織信口開河，指控香港警察在聖誕前夕向「和平購物人士及示威者」使用粗暴武力，則可置之不理。香港市民如果有更多機會，目睹警察是前來維持安寧、打擊犯罪，他們不會被輕易誤導。