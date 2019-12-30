黑暴持續不止，不僅交通燈、商舖、銀行被打砸燒，連儂牆也是陰魂不散，廢青貼廢紙還不滿意，有些地方直情是用油漆塗鴉，整個城市滿目瘡痍。昨日又有逾百市民參加快閃清潔活動，到沙田馬鞍山社區進行快閃清潔，將有侮辱成分的海報和塗鴉字句清乾淨，已是連續二十周發起同類活動。

真正愛惜香港的市民無不希望社區盡快回復平靜，不希望打砸破壞持續，自發清潔社區令人讚賞，但正如有網民在《東網》臉書專頁留言，「怪現象：做好事要快閃，破壞變得理所當然，政府部門仍不為所動，這就是香港？」可謂說出重點來。

是的，要不是政府部門至今拒絕作為，市民又何須冒着生命危險上街快閃清潔？說冒着生命危險絕不誇張，至今已有大量市民因自發清理路障和連儂牆而被暴徒「私了」，掟磚有之，掟汽油彈有之，用渠蓋襲擊又有之。今日香港就是如此奇怪，做好事要鬼鬼祟祟隨時被打，殺人放火則理直氣壯逃過法網，廢柴高官只知每月領取世界級高薪卻不做事，別說保護不了商戶和市民，就連清理街道也不願做，到底納稅人交稅是為了甚麼？

政府不作為也就罷了，是非顛倒助紂為虐才是最令納稅人嘔血。食環署至今仍以連儂牆不涉衞生問題而不執法，卻對老弱傷殘賣一元紙皮窮兇極惡；連儂牆非法霸佔官地，地政總署詐看不到，卻忙不迭追殺封上圍板自保的中資銀行；警員及家屬遭暴徒周街貼大字報及在網上起底欺凌，私隱公署擺出無能為力狀，卻對挑釁警察的「黑記」身份證被自己直播出街大興問罪之師。

作為納稅人，真的很想問一問林鄭政府，到底中央明令你們止暴制亂，你們有沒有當一回事？香港經濟直插谷底，失業率節節上升，市民苦不堪言，你們何時才肯平亂止血？香港百年基業，就此敗壞在你們這些白吃不做的廢官手中，該當何罪！