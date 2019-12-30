近期公布的一項民意調查，有四成受訪者給警隊的評分是零。香港警察在反修例運動中濫武、濫捕，幾乎已成了社會共識，也是西方傳媒對港警的主流評價。這次事件與其稱為反修例之亂，不如稱為仇警之亂，不是為了反警暴，運動不會延續至今。但香港警隊真是用了過分武力嗎？就算是，那過分的程度真是大大逾越了國際標準，值得評為零分，值得部分港人跟警隊種下不共戴天之仇嗎？

昨日本欄提到，跟香港反修例運動同期，法國、委內瑞拉、智利、印度多處地方都曾爆發騷亂，軍警在平亂時都有殺傷人命，死者多的甚至達數百人。就算在法國這樣的文明社會，也有老婦人因被催淚彈碎片所傷致死。香港之亂持續二百多天，至今沒有個案證實警方直接傷害過一條人命，相對之下，港警已算文明。平亂過程中，當然會有示威者要頭破血流，但這是不得已之事，就如醫生在施大手術時，很難不割損病人皮膚、不讓病人失血。

以上的數據與比喻，筆者在前一天的專欄中已經寫過，不厭其煩地重複，是因為今日的討論重點有所不同。

今日我想正告警方，你們在具體執法上算是勉強合格，但在反修例之亂的輿論戰中卻應得負分。正因為不懂打輿論戰，所以才有四成市民給警隊打零分。警方在記者會上不能一味捱打，面對輿論來攻要反駁有力，應該巧譬善喻、羅列數據，跟其他地區性質相同的事件作橫向比較，務求對歪理和片面言論作迎頭痛擊。

所謂「失輿論者失天下」，故以正視聽的工作十分重要，須由警方自己去做，而不是由我這類專欄作者代他們去做的。因為我這個小方塊沒甚麼影響力，無法匡正整個社會的錯誤觀念。警隊的新一哥剛上任，我建議他應該馬上重組筆桿子團隊。