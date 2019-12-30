說起怠政，總會令人想起明朝的萬曆帝，史書一般認為萬曆怠政長達二十八年，另一說法是始於一六○○年，長達二十年。怎說都好，萬曆的怠政令明王朝中央政府幾乎陷於癱瘓，《明史‧神宗本紀》直言：明之亡，實亡於神宗。

一國之亡，由一人孭晒飛，是否公平，有商榷之餘地。老朽倒想起一則笑話：生，容易；活，容易；生活，不容易。歷史告訴大家，在上的勤政愛民，國必興旺；怠政不作為，必走向衰亡。呢！好衰唔衰，香港以前的一個優勢就係速度，無論基建或政府做事效率，都予人快捷妥當觀感；依家一味怠政，生活，點會容易？

立法會固然拉布成風，內會連選正、副主席都搞到日月無光，財委會審批民生項目也如龜爬。至於政府怠政更是罄竹難書，由司底驊檢控甩轆、應告不告一味死拖，就知止暴制亂何以至今仍未有遏止迹象。只拉不告，嚇鬼咩！又如派四千蚊關愛共享都派到甩皮甩骨，一時唔見申請表格，一時市民收唔到確認短訊，其混亂叫人慘不忍睹，咁嘅冇靈魂政府，民望點會唔一路下跌！

本報最近又揭上屆政府於二○一三年向全港十八區區議會各撥款一億元推行「社區重點項目計劃」，將近七年過去，全港合共仲有七個項目未完成，包括荃灣區重建西樓角花園項目、活化屯門河及市中心環境工程，以及南區提供復康巴士服務等。

有關未完成嘅項目，變相橫跨三屆區議會。新一屆區議會民主派奪得十七個區議會嘅主導權，二百多名政治素人躋身議會，佢哋會有所作為嗎？新一屆任期即將展開，民主派已計劃推翻被指為「小白象」嘅具爭議工程，好似觀塘海濱音樂噴泉及摩頓臺活動中心工程，兩項工程已於去年獲財委會通過撥款，並已簽約施工，依家又叫停，是否過於草率及意氣用事？為何不積極處理那些仍未完成嘅項目？香港再咁折騰落去，只會死快啲！