西歐的天然資源不足夠現代化城市發展，特別是冬天的天然氣使用，俄羅斯的天然氣產量就可以補充到西歐的不足，俄國輸送天然氣到西歐是一門賺錢及戰略性生意，就算俄羅斯及烏克蘭之間有不和，但站在輸送天然氣到西歐賺錢的大前提下，仍有不少合作空間，避開了兩國間的爭拗而向錢看，讓俄輸歐氣管經烏克蘭接到西歐。

俄羅斯輸送天然氣到德國的「北溪天然氣二號管道」，是經波羅的海的海底管線輸氣，完成後輸德氣量將會倍增。俄羅斯與烏克蘭在這條新建管道的合約條文，俄方會通過烏克蘭向歐洲供應天然氣至少五年，並支付二十九億美元給烏克蘭，作為俄方早前未有向烏國輸送足夠天然氣的賠償。

本來這些輸氣建設及氣體交易，是俄羅斯與德國或歐洲其他國家的貿易關係，亦能消弭俄烏矛盾，西歐天然氣獲穩定供應，幾方也有利，但美國看不順眼，在特朗普最新簽署的《國防授權法》，美國計劃制裁參與興建該條俄德天然氣管道的公司。這種野蠻無理的手段，首先是跟美國無關，其次是西歐各國獲得足夠天然氣供應提升生活質素，美國竟越洋聲稱制裁，簡直令人不齒。

簽訂供氣協議的德國就在美國這種橫蠻行為上噴他一面屁，德國譴責制裁令，指美國不要干預歐洲能源政策，批評做法干預德國和其他歐洲國家的經濟及內政，歐盟亦反對制裁令，這等於引爆美歐間的決裂。

領導歐盟的德國近期對美國強烈干預歐洲事務已經忍夠，美單方面調動北約土耳其兵力，引起法國總統馬克龍批評，德國只當和事老去排解，歐盟多國不值美國霸權行為已先後有意見，怎料美國沒有退讓，反而加大插手歐洲事務，今次德國自身利益受威脅，終於無法啞忍，直斥特朗普的不是，促令不要干預德國及歐洲國家的內政，嫌隙擴大加深，今次美國真的「架是自己丟」。