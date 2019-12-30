美國總統特朗普能否在明年順利連任，關鍵之一是他能否維持幾個大「票倉」對他的支持，其中白人福音派基督徒選民無疑是最重要的一環。

據估計，白人福音派基督徒選民，佔共和黨支持者的三分之一；而在一六年大選中，八成白人福音派基督徒選民把票投給了特朗普，遠高於整體選民的四成多比率。事實上，特朗普上任後亦不斷大肆吹噓自己是最支持宗教自由的總統，他最近在社交網站上就表示，「沒有哪個總統為福音派社群做得更多，他們根本沒法」。

以政治立場區分，美國福音派信徒往往亦是最保守的一群。根據學術機構的調查，白人福音派共和黨支持者認同「非法入境者正入侵美國社會」；而對於特朗普政府「打擊所有無證移民」的努力，四分之三白人福音派共和黨支持者表示讚賞，遠超平均的四成六。至於認為美國沒有義務安置難民的福音派共和黨信徒，比率高達六成八，全國平均則為兩成五。也許對福音派信徒來說，特朗普上台後最令他們滿意的，是保守派大法官成功主導最高法院，有人預計，保守派主導下的最高法院，將可能令同性婚姻、婦女墮胎權利等備受爭議的議題，進一步「向右轉」。

事實上，特朗普的內閣被外界稱為「史上最福音派的內閣」，其中副總統彭斯即有福音派「模範旗手」之稱。特朗普與福音派的「結盟」始於一六年六月，在紐約舉行的一場閉門會議上，特氏向與會的近千名福音派領袖作出反墮胎、廢除限制教會對政治施加影響的法案、任命保守派大法官等承諾。正如前述，特朗普在任命保守派大法官方面，取得不俗的成績；而在今年九月紐約聯合國大會上，特氏宣布將額外投入二千五百萬美元，用於維護全球各國宗教自由，並建立「國際自由聯盟」以應對宗教迫害。眾所周知，特朗普乃徹頭徹尾的孤立主義者，如今竟甘願為「宗教自由」出錢出力，討好福音派選民，也可說是煞費苦心。

「恐懼牌」也是特朗普的拿手武器。去年國會中期選舉前夕，他就曾揚言教徒們「只差一次選舉就會失去現在所有的一切」，到時在「左派暴力」下，連「聖誕快樂」也會變成「政治不正確」的「禁忌」。

然而，一場通烏醜聞令特朗普深陷彈劾漩渦，也讓他在福音派選民間的支持度有所動搖。由已故福音派領袖葛培理牧師創辦的刊物《今日基督教》日前發表社論，狠批特氏「濫用權力」、「嚴重不道德」，應該立即下台。此論一出，在整個福音派社群激起巨浪，包括葛培理之子葛福臨以及前阿肯色州州長、曾競逐共和黨總統提名的哈克比，均對該社論鳴鼓而攻之，其中葛福臨更稱其父曾經投票支持特朗普。然而不管怎麼說，《今日基督教》的社論點出一個困境：一方面特朗普的確滿足了信徒的政治訴求，另一方面特朗普這個人道德水平低下，與《聖經》的教導南轅北轍，信徒們如何回應「靈魂的拷問」，是否繼續這種「功能性關係」，足以左右明年總統選戰的大局。