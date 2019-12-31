正論：千言送別二○一九　萬語香江覆水難收

「年年歲歲花相似，歲歲年年憂風雨」，今年元旦本報的《正論》預告新的一年挑戰更多，變數更大，危機更深，注定又是一個不平靜之年，可嘆不幸言中，而且過猶不及，香港吹的不止是風雨，而是十級災難性的政治風暴。除夕回首，只不過十二個月時間，竟是恍如隔世，看看暴劫後的理大校園面目全非，就是香港今年的縮影。

一宗去年初在台灣發生的兇殺案，今年六月引發香港翻天覆地的示威暴潮，背後是一場爭奪管治權的戰爭，大批市民特別是年輕學生如被洗腦，到處破壞搗亂，衝擊政府機構，燒五星旗辱國徽，堵路縱火，港鐵、機場、吐露港公路及紅隧先後遭殃，數間大學校園一度被佔領須匆忙完結學期。藍黃是政見，黑白卻不分，黑衣人私了異己，以政見為由打砸商店，造成社會撕裂，示威衝突無日無之，罪案飆升，市民寢食難安，請問政府近七個月來在做甚麼？

三權崩壞，法治淪亡，縱暴容亂，這就是特區政府今年的成績表。特區一眾高官包括特首林鄭月娥的民望插水式下跌，俱創歷史性新低，其中又以律政司司長鄭若驊評分最低，堪稱「墊司底」，公認為修例風波罪魁禍首，法治罪人，一手毀了律政司公信力，訂立禁蒙面法又被推翻，造成憲政危機。鄭若驊仍未問責下台，讓民憤更加怒燒不休。

內憂加上外患，中美貿易戰纏鬥不休，香港淪為美方籌碼，再加上暴潮肆虐，經濟大受打擊，百業蕭條，其中尤以旅遊業及零售業最悲情，外國屢發旅遊提示，連內地同胞也怕受針對而裹足不前，預計新春後將爆發結業潮，大批打工仔飯碗不保，節日如中秋及聖誕都在示威與催淚煙中度過，想說句「新年快樂」也覺得勉強。做人難，做香港人更難，家事國事天下事，事事需要憂心。

這段期間過得最開心快活肯定是反對派，打砸燒不亦樂乎，區議會選舉又奪去八成議席，控制十七區會，威脅來年立法會選舉及未來特首選舉，一步一步邁向奪權目標。「叛國禍港四人幫」之首、漢奸黎智英為美國而戰，利用旗下毒果日報推波助瀾，與黎關係密切的民陣繼續發動一月一日遊行，幾乎每次民陣搞的遊行都以騷亂及衝突結尾，這次恐難例外，還有多個事先張揚的示威活動，黑暴毫無收手迹象，趁你病攞你命，把二○一九年亂局延續至新一年，農曆新年勢必四出上門「拜年」，總之二○二○年未開始已聞到濃厚火藥味，開首恐怕又是一輪廝殺，不知何日方休。而且有迹象暴力不斷升級，單是掟磚已搞出人命，汽油彈燃燒彈擲不停，年尾又破獲多宗軍火庫案，懷疑暴徒走向恐怖主義，隨時持械暗殺警察或建制陣營人士，殺得性起，牽連無辜在所不惜。

眼看美好家園淪為殺戮戰場、革命輸出港，不少港人去意已決，紛紛計劃移民逃離暴亂之地，無論是個人或企業亦出現走資情況，香港注定人財兩失。良禽擇木而棲，特區危如累卵，市民紛紛用腳向政府投不信任票，以現有的廢官陣容想留住人心亦是天方夜譚。止暴制亂無期，中央一直袖手旁觀，司局長做鍵盤戰士發網誌治港，鄭若驊寧願赴倫敦仲裁講座也不留港平亂，在當地被圍堵後跌傷手臂，現在名副其實是隻手遮天，在其庇護下，黎智英涉非法佔中及黑金捐泛民，以至刑恐東方報業集團記者都未有起訴，明年十二月三十一日除夕，恐怕又是鄭若驊在位，黎智英繼續逍遙法外，試問政府又如何服眾？一日未清除鄭若驊與黎智英這對男女禍胎，香港都難有好日子過。

前事不忘，後事之師。這一年沉痛的教訓，已令市民醒悟這個無能政府根本不能解決眼前困局，不斷落錯藥反而火上加油，除了黑暴揮不走，還有眾多治安毒瘤伺機爆發，南亞匪幫趁火打劫，毒禍亦有變本加厲趨勢。治安不靖，經濟不景，貿易戰持續，影響將陸續浮現，令市道寒冬雪上加霜，再搞甚麼黃色經濟圈簡直是催命符。單憑暴徒未必可以攬炒，但種種因素結合同時惡化，政府又束手待斃，新一年恐怕是死路一條，市民惟有自求多福。

回歸廿二年，「馬照跑、舞照跳」不保，自相殘殺，家不成家，政府不似政府，我們熟悉的香港已經名存實亡，只是差一個官方死亡證。披着一國兩制皮囊的行屍走肉，步向萬劫不復的深淵，十八層地獄一層比一層險，市民生活一年不如一年，捱過史上最難過一年，二○二○年極可能更悽慘。萬般帶不走，惟有業隨身，為何廢官與暴徒作的共孽，要香港七百萬人承受，縱有千言萬語，只恨無語問蒼天。