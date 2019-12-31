功夫茶：單車公園淪廢墟　自彈自唱又一年

執政為民，應該樂民之樂者，民才會樂其樂。要言之，亦即為市民服務，最終係要落實到實事之中。毛澤東佢老人家就話喇：積極造成條件；凡條件不成熟者，無論何時何地不要勉強去做。

嗱！康文署轄下有成二十四個單車公園或設有單車場嘅遊樂場，聽落好似幾勁，大家假日去呢啲單車公園踩吓單車，做吓運動，沿途欣賞吓秀麗風景，的確賞心樂事！之不過由於官僚處事求求其其，唔用腦諗嘢，變成昏蟲，官員無能，好事都變壞事。

要數康文署十宗八宗罪，都真係斬瓜切菜都冇咁易。首先就係冇規劃，一味斷估冇辛苦；好似柴灣怡盛里臨時休憩處設有一條蚊型單車徑，長約一百二十米，供踩單車同埋滑板使用者共享。有家長帶個仔去踩單車，不時見到細路喺狹窄嘅單車徑同玩滑板者互相碰撞而受傷！而家長發現毗鄰單車徑有塊空地，建議康文署將空地與單車徑整合，並劃分區域供不同程度嘅單車或滑板玩家使用，咁就善用資源又可減少不必要嘅意外，未知官僚曉唔曉憂民之憂，盡快去解決呢？

其次就係管理不善，欠監管。功夫茶又舉個例啊！好似觀塘功樂道遊樂場嘅單車場日久失修，入口處常見垃圾堆積，牆角處處狗隻尿漬，衞生環境唔理想；呢，場內指示牌油漆脫落，燈柱嚴重銹蝕，單車徑路面因欠保養出現多處爛地，凹凸不平，對使用者構成危險。好心康文署加強巡邏，避免有人違規使用設施，甚或變成放狗場地！

嗱！要數最為人詬病的，當推去年一月落成開放、涉資約一千七百萬元嘅天水圍單車匯合中心。呢個單車匯合處原意為配合「超級單車徑」方案而興建。之不過，啟用至今，人流稀少，被批評大而無當。鬼咩！開放至今都就快成兩年，仍然未見有單車租賃服務，又冇小食亭，加上地點偏僻「吊腳」，使用率梗係低喇，難怪被多名候任區議員拍片鬧爆係「最廢單車公園」！

康文署就話，以上兩項服務正一併準備招標事宜，又指署方喺策劃或提升單車設施時，會考慮區內人口、市民喜好及對配套設施需求等多方面因素，同時亦會徵詢體育團體、區議會及其他持份者嘅意見云云。官僚至叻攞諮詢、研究做擋箭牌。其實，官僚怠政歎慢板，市民領教得多喇！早於○八年，政府提出興建一條貫通新界東西嘅「超級單車徑」，阿哥，至今逾十年，仍然打通冇期！春來又秋去，功夫茶睇廢柴政府一味自說自話，自彈自唱，根本連規劃個單車公園都唔掂，咁就難怪止暴制亂至今又係靠把口，認真該煨！新一年市民都唔慌會有好日子過！