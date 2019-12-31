世界視線：波斯灣美國亮劍　德黑蘭攬實中俄

美國總統特朗普不僅單方面撕毀伊朗核協議，且持續強化對波斯灣的軍事部署，看來真的嚇到了德黑蘭。自宗教革命成功四十年來，一向對外立場強硬的伊朗政府，破天荒向中、俄招手，在自己的家門口舉行了聯合海上軍演。伊朗官媒宣稱，演習顯示該國已獲得中俄兩國的支持，共同維護區內的海上運輸安全。

相比之下，中俄兩國更為低調，演習規模亦很小。但從演習地點至參演軍備來說，卻是可圈可點。這次演習海域不在高度敏感的波斯灣，而是移師印度洋北部的阿曼灣，一方面避免了與美軍在狹長水道短兵相接的危險，另一方面亦對更廣泛的印度洋周邊國家發出了提醒，即中俄兩國希望由波斯灣經印度洋的漫長航線，在未來繼續保持暢通。

在軍備方面，中國僅派出052D型西寧號導彈驅逐艦，在執行遠洋護航任務期間，「順道」參加演習。俄羅斯派出的主力艦更只是源自前蘇聯時期，在航程、戰力上均比西寧號低級別的一艘不懼級護衞艦。然而，前者側重防空，後者主力反潛，正好向伊朗海軍示範如何應對來自天上和水下的敵國突襲。

052D屬於中華神盾艦系列，在過去近十年的時間，一直是中國海軍的主力艦，目前已下水二十四艘，無論是裝備技術還是生產效能均已趨成熟。不過，配合中國海軍由淺海防禦走向深藍的戰略，下一波擴充的主要是航程更遠、火力更強的055大型導彈驅逐艦，為航母戰鬥群提供護航。

雖然052D在中國海軍的角色因此逐漸降低，但對仍處於近海防禦水平的伊朗來說，它卻是最適合在波斯灣巡航的海上防空及綜合打擊利器。

同樣，不懼級護衞艦雖是前蘇聯時期的產物，但目前仍是波羅的海艦隊的反潛主力，可謂爛船仍有三斤釘。

這三斤釘如果落到伊朗手中，仍算得上是如獲至寶，肯定會改變波斯灣的軍事遊戲規則。由於美國對伊朗設下了制裁令的雷池，中俄仍會保持克制；但若波斯灣至印度洋的運輸線受到威脅，那反過來也就過了中俄的紅線。