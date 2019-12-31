神州觀察：廁所革命假大空　民生工程總被誤

「廁所革命」是內地政府推出的一項重要民生工程，旨在改善城鄉公共衞生環境，提升民眾生活質素，並為此投入了大量資金支持落實。然而，一些地方屢屢爆出鋪張浪費或敷衍應付、虛假改造等亂象，形式主義無處不在，以致德政淪為惡政，民生工程充斥着「假大空」，堪稱誤國誤民。

安徽阜陽農村地區為響應當局號召，於兩年前開展廁所翻新改造工程，阜陽市政府為此制訂了三年投資計劃，涉及資金達十二億元人民幣。奈何一些鄉村廁所翻新後仍舊破爛不堪，有的早已結滿蜘蛛網，一直處於荒廢當中；有的廁所既無通水，通風又差；更離譜的是，有的只是在廁坑中放了幾個膠桶，就算改造過了，且未與化糞池連接，使用起來一樣惡臭難頂，半點也不「方便」。

此類問題還不是個別現象，當地周邊大部分村莊都被揭發存在同類情況；更有村民透露，為了應付上級檢查，村幹部會事先向他們派發兩百元掩口費，並教他們如何應對上級盤問，編好口供騙過檢查。由此更加叫人懷疑，政府的巨額投資究竟被用到哪裏去了，錢又是怎麼花的？而按照有關計劃，整個阜陽市將會翻新改造一百多萬個農村廁所，當中還有多少「假大空」工程，又有多少公帑遭侵佔私吞，落入了個人腰包，無不充滿想像空間。

政府各類專項資金補貼向被視作「唐僧肉」，官員幹部上下其手，中飽私囊，這在內地其實早非甚麼新鮮事；至於在執行國家政策中的形式主義、一窩蜂、一刀切等亂象更是不絕如縷，故而「廁所革命」能亂到甚麼程度，都在意料之中。可以見到，自該工程推行以來，全國各地爆出的相關醜聞不知凡幾，就在上月底，江蘇徐州還鬧出強拆廁所風波，新改建的廁所更因質量問題無法使用，逼得村民惟有以磚頭、鐵皮臨時搭建，有的更建在池塘邊，倉促之舉反造成新的污染，可謂累人累物，得不償失。

有些地方更以資金不足為由不肯改建，或建一半留一半，出現大量「爛尾廁所」，根本置群眾的「方便」於不顧。問題是，中央財政補助資金從來也沒少給，今年又已投入七十億元支持計劃；一些地方並將之列入扶貧規劃的一部分，要求做到專款專用，怎麼就會「資金不足」了？倒是不少窮得叮噹響的貧困地區，動輒拿出數億、數十億元興建形象工程、政績工程，一邊斂財腐敗，一邊為自己創造升遷機會，卻從不擔心不夠錢用。

事實上，「廁所革命」伊始，不少地方就相繼出現所謂的「五星級廁所」，有的古色古香，有的金碧輝煌，有的現代化設施一應俱全，廁所亦可成為政績工程，與民生並不相干。