一年將盡，香港能否把動亂的一年拋在腦後，重新起步呢？

答案應是不可能！

樹欲靜而風不止，香港形勢受制於美國。如果沒有美國干預，何來這麼多的組織、資金、物資、輿論來煽動、支持暴亂呢？雖然香港社會矛盾不少，卻未至於暴亂衝突，叫囂革命和港獨。單只香港內部因素，至多不過是一九五六年右派與黑社會合謀的九龍暴動，即使死傷多人，涉及者有國民黨勢力，英國殖民地政府仍然可以輕易鎮壓，且使黑社會再無翻身作亂的能力。

撇除了美國資金與組織，單靠教協、教會和邪教等，可以發動這麼大規模、籌備經年、持續多月的暴亂嗎？沒有美國（和台灣）的訓練，大學生、中學生會這麼快掌握全副武裝，以自製武器與汽油彈與警察鬥爭，且以高明的戰術、大範疇的媒體輿論來迫使警察退避三舍，困守警署嗎？若不是中央干預，特首與上一任警務處處長早已投降了。

有美國勢力在香港組織、策動，中央也沒辦法下決心斬斷美國的黑手，香港的政治問題便似乎沒法解決，只能等待中美之爭的演變。一是美國因為內部危機而撤減對中國的威逼，也從而從香港戰場撤退。二是中美之爭白熱化，不能不訴諸一戰。中央政府在與美國開戰前，必須清理美國在港勢力，避免受到牽制。美國的國內危機正在削弱它的霸權能力，但要衰落至在全球全面撤軍，還需要頗長時間。

事實上，中美之戰雙方都不願見。中國追求的是和平崛起、民族復興，推動「一帶一路」建設是為了建人類命運共同體，不避戰但不願戰。美國則在韓戰、越戰打不敗中國，只敢偷偷摸摸的作恐怖主義式侵擾，不敢公開大戰，實在是心有餘力不足，且和平演變的低成本高效益更勝導彈之戰。

於是，中美之爭會是長期不戰不和。美國是等待中國和平演變，中國等待的是美國霸權的內部崩潰，由金融延伸至社會及政治。在這個等待期間，中美爭奪的，第一是台灣，第二是香港。若民進黨在總統選舉中再勝，台獨之路便也攔阻不了，北京的台灣政策便要大變，對美國政策也不能不變，香港便再成兩國之爭的磨心。

因此，期望香港迅即恢復安穩是幻想。而台灣大選若民進黨再勝，北京政府便急；若民進黨落敗，則美國急，無論怎樣香港都會遭殃。外力干預下，牛鬼蛇神盡出，久受壓抑的黑社會也可藉黃色經濟、黑色暴力大肆活動。

香港不安，中國內地怎可能安？新一年裏，特區政府與中央政府要好好準備了。