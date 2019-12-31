香港回歸以來，鄧小平關於要由愛國者為主體管治香港，以及如果發生特區政府自己不能解決的動亂，中央要出手的「重要指示」，可說執行得最差，也導致今次反修例暴亂的發生和遲遲不能平亂。如今暴亂逾半年，朝廷似乎還沒有下決心落實鄧的相關指示。鄧講的這兩條，實際上是正確實施一國兩制，不走樣、不變形、行穩致遠的核心議題。當年鄧考慮香港可能發生動亂，是從九七回歸由過渡期到政權交接後一併判斷的，也即兩個時期若發生動亂，有其聯繫性、流動性。

鄧小平說，國外不少政治家和實業家告訴我們，確實有人想搞亂香港、搜刮香港，留給我們一個爛攤子，想把香港變為一個政治紛爭的中心，來和我們討價還價。鄧指出，我們是不贊成香港搞激烈的政治紛爭的，如果把力量、精力集中於搞政治紛爭，香港就沒有活力，資金就會跑掉。他還說，某種動亂的因素、搗亂的因素、不安定的因素，是會有的，老實說，這樣的因素不會來自北京，卻不能排除存在於香港內部，也不能排除來自某種國際力量。

可見，回歸前和過渡期，鄧小平已經根據「香港內部」的情況和「某種國際力量」的因素，擔憂香港會發生動亂。九七回歸後，這種情況和因素會在「一國兩制、港人治港、高度自治」框架下「直通」香港特區，鄧小平當然就更有理由相信動亂的可能性不能排除，中央當然更不能不管。既然香港動亂的因素出自「香港內部」和「國際力量」，香港自身恐怕是不能自行解決的。於是，鄧小平說，切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。

鄧小平還自問自答，特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？能夠設想香港就沒有干預、沒有破壞力量嗎？如果香港發生動亂、大動亂，香港駐軍就會出動，總得干預嘛！

反修例暴亂的來龍去脈、前因後果，中央要面對的干預之局，全讓鄧老爺子估中了，然而朝廷卻無魄力無行動堅決平亂。