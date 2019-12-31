三十年前，如果有人說廣州機場客運量將會超過香港，必定被認為天方夜譚，正如說深圳GDP將超過香港一樣，根本沒人相信。然而時移世易，過去的天方夜譚如今都已成為事實，深圳GDP固然已超越香港，廣州白雲機場客運量也首次反超香港赤鱲角機場，意味着香港隨時失去區域航空樞紐地位。

逆水行舟，不進則退，這些年香港失去的東西實在太多，豈止航空樞紐而已。香港貨櫃吞吐量曾高踞全球第一，現在只能排在第八位，看樣子很快就會被擠出前十名；香港綜合競爭力曾長期排在全國城市榜首，近年來只能居於深圳之下，距離榜首愈來愈遠；香港GDP曾佔全國比例將近三成，如今已降至不足百分之三，而且低處未算低，隨着內地經濟持續以中高速發展，香港GDP佔全國比例將會愈來愈微不足道。

當年鄧小平預告「再造幾個香港」，有人半信半疑，有人認為不可能，實際上鄧公的預言早已實現。中國不僅已成為全球第二大經濟體，內地城市更呈百舸爭流、千帆競發之勢，再造幾個香港何足為奇。最諷刺的是，有些香港人狂妄自大，至今依然以俯視的眼光看內地，特別是那班年輕人，無知程度簡直如白癡一般。他們關起門自娛自樂，搞港獨、搞本土化、搞「黃色經濟圈」，真可謂螞蟻緣槐誇大國，既可笑，又可悲。

物極必反，盛極而衰，這是自然規律。從中國元代「第一大港」泉州，到意大利文藝復興時期「商貿中心」威尼斯，到英國「工業革命先驅」利物浦，再到美國「汽車之城」底特律，這些曾經輝煌一時的歷史名城，最後都逃不過盛極而衰的命運，香港這顆「東方之珠」恐怕也不例外。不同的是，香港的沒落並非外來因素造成，而是自己作賤。回歸後整個社會陷入政治泥沼，各種爭拗沒完沒了，這場黑色暴亂更是將香港推入萬丈深淵，不沒落才怪。