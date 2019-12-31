剛過去的周六周日，又有網民大搞所謂的光復上水示威活動，一如預料，又是掛羊頭賣狗肉，借題發揮搞破壞搗亂，黑衣人聯群結隊走入商場，針對所謂藍店，呼喝趕客及破壞，而且矛頭直指內地客，叫他們「滾回內地買國貨」，並把人家所購的貨物丟在地上，盡顯暴徒橫蠻本色。現場直播所見，有內地客瑟縮一角躲避「追殺」，接受訪問時猶有餘悸，不敢多言，似怕再受威嚇，亦表示買完東西會盡快走。

黑暴趕客，聖誕節假期旺季也失色，本月二十一至二十六日，總出入境人次為四百九十多萬，較去年同期減少百分之二十三，「拆禮物日」二十六日只有五萬八千多內地客入境，勁跌五成，數字如實反映真相，沒有人想到香港當箭靶，出錢還要受氣吧？

另一方面，雖然網絡盛傳出入境內地會被抽查手機要求刪除不恰當圖片，但事實是大量市民覺得留港無法歡度佳節，紛紛北上避難。根據內媒報道，在聖誕節當日經港珠澳大橋珠海公路口岸過關旅客接近五萬人次，創下單日新高，當中香港人約佔出入境旅客總數的四分之三，是大橋通車以來最高紀錄比例。最近傳出有港人過關時被「送中」，毒果日報刻意製造恐慌抹黑內地，但市民依然沒有畏懼過橋，這幾天亦沒有再傳出類似消息，由此證明恐懼本身才是最大恐怖，網絡傳言止於智者。

香港人不怕返內地，但是香港幾近變成旅遊禁地，近日出入境數字持續下跌，特別是聖誕節假期前後六天，內地旅客入境人次較去年同期減少超過五成，內地團亦勁跌九成，一日僅二十團來港，許多旅行社及賓館均慘淡經營，結業潮預料在新春旺季後爆發。農曆新年市道其實亦不宜期望過高，暴潮持續，新正頭講究意頭，一到香港滿目俱是黑暴，可謂頭頭碰着黑，真是要說句大吉利是，有誰會傻得自討苦吃？