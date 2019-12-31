每到周末周日，又是廢官寫網誌講廢話的時候。財政司司長陳茂波忽然正義，痛斥暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式恐嚇市民人身安全及言論自由，透過踐踏別人自由與權利來虛張聲勢，造成「黑色恐怖」，損害經濟，損害法治，衝擊人心。對暴徒橫行、跋扈、兇殘行徑視而不見，默許放任，更是真正毀掉香港的元兇，何其擲地有聲。

然而，這場黑暴持續近七個月依然未息，暴徒「私了」市民、「裝修」商戶，趕盡殺絕，變本加厲，喪心病狂，偏偏港府無所作為，既無行動制止暴力，又無行動保障商戶和市民安全，香港經濟則不斷插水。如此這般，同財爺口誅筆伐的「對暴徒橫行、跋扈、兇殘行徑視而不見，默許放任」的「真正毀掉香港元兇」有何二致？

是的，真正毀掉香港的恰恰就是這班港府廢官。這些月來人們看見黑暴不斷升級，由最初打砸政府「死物」，擴展至打砸看不順眼的藍店和中資商戶；由最初只是掟磚，變成現在掟汽油彈；由最初只是在馬路焚燒雜物靠嚇，到今日燒舖燒人燒警署；由最初與不同政見者口角，到後來動武攞命。這些固然是毒媒、黑手、政客煽動之故，但若非港府放任自流，法令不彰，歪理豈能鋪天蓋地？暴力豈能遍地開花？黑手豈能逍遙法外？

這些廢官領世界級的薪水，做盡地獄級禍港之事，不作為還不夠，甚至顛倒是非、姑息養奸、助紂為虐。全宇宙都知，壹傳媒黎智英是這場暴亂的黑手，連中央政法委都冠以「叛國禍港四人幫之首」的惡名，但港府至今毫無行動，律政司甚至一次又一次放生。

毒果報打着新聞自由、言論自由之名，行抹黑造謠、煽惑暴亂、分裂國家之實，即使放諸西方社會也不可能聽之任之，偏偏香港這個特區例外。難為暴徒和毒媒口口聲聲「港共暴政」無人權不自由，佔了便宜還賣乖，港府之廢，簡直貽笑天下！