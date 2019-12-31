香港一場反修例之亂演變成反警察運動，示威者最新的訴求是解散警隊，民意調查更顯示有四成受訪者給警隊打零分。外人不知就裏，定然以為繼南京大屠殺之後，港警開展了一場香港大屠殺，所以人們才會如斯仇警。

殊不知暴亂為時近七個月，警局被圍攻、縱火N次，至今卻沒有證據顯示警察傷害過一個抗爭者的性命。就連多月前盛傳被警方射爆眼睛的一名本地示威者，過程也是疑點重重，說不定根本並非警察所為。

在平亂期間，即使警方偶有犯錯，香港人也犯不着歇斯底里地反抗，人們如此反常，乃因愈來愈喪失了斟酌情理的能力。情形就如別人誤傷了你的手指頭，你卻詛咒對方死全家，這就叫講了過頭話，做了過頭事。

所謂「風起於青蘋之末」，香港人不通情理的問題並非始自今天，早在一年多前筆者已經發現苗頭，更視之為社會大患，往後在這小方塊內不斷撰文提醒，可惜人微言輕，當然無法挽狂瀾於既倒。

去年，一套內地古裝劇在香港很受歡迎，但劇情充滿犯駁，人們竟不以為意，此事讓我納罕。在下雖然多年沒有追劇，也禁不住另看了一、兩套本地電視台製作的劇集，卻發覺情況更加嚴重。其中一個例子，我在過去的專欄中已談過，話說劇中一位飾演香港首富的人，因怪責乾女兒偏心丈夫多於自己，結果在乾女兒婚禮中接受新人上茶時，刻意將茶杯打碎，然後拂袖而去。

現實中的富豪不會如此不識大體，就算乾女兒並非完全心向自己，也不值得公然做出這等過頭事，否則必會成為全城笑柄。編劇如此下筆，就叫不通情理，而這類劇集仍能熱播，更反映出這年頭很多港人壓根兒就不知道情理該如何斟酌拿捏。香港既成了一個悖逆情理的社會，又焉能不招致亂象叢生？