金磚國家領導人峰會上月在巴西舉行，國家主席習近平指出，這次會晤是在世界經濟發展和國際格局演變的關鍵時刻舉行。他強調，金磚國家要增強使命感和緊迫感，推進各項領域合作，為五國人民、為廣大新興市場國家和發展中國家、為世界和平與發展開闢更加光明的未來。

金磚國家是指中國、巴西、俄羅斯、印度和南非。眾所周知，近年某些西方國家政治上民粹主義崛起，經濟上保護主義盛行，尤其是美國，遂使金磚國家負起秩序「改革者」和「維護者」的雙重角色。美國學者斯坦伯克曾把金磚國家的經濟增長與十年前的預期作了對比，結論是中國的表現超出預期，印度勉強達標，其他成員國俄羅斯、巴西和南非則不如預期。

根據世界銀行的數據，二○○九年至二○一八年，金磚國家經濟總量世界佔比從百分之十六增加到百分之二十四，而在此期間，中國經濟總量在金磚國家中佔比從百分之五十三增加到百分之六十七，印度佔比從百分之十四微降至百分之十三。

中國近年崛起，在世界舞台的話語權自是舉足輕重，二○一三年實施「一帶一路」倡議以來，這一對外政策，無疑面臨着如何通過改革增強效力的問題，以及防止地緣政治通道概念的誤導。當前數碼經濟的基礎是無線電子通訊技術，美國在5G技術上封鎖華為，主要目的就是遏制中國在這方面的創新發展。

目前全球有約七十億人口，其中網民已超逾四十億，今後兩年內有可能達到五十億，而臉書的用戶量亦已超過中美人口總和。根據這種客觀變化，中國對外戰略重點自必考慮推行全球化的網絡。網絡聯通不受地理因素約束，因此「一帶一路」倡議的網絡建設應是全球布局，這樣就不必受「沿線國家」這種地緣概念的束縛。美國處處針對和打擊華為，也就不難理解。