特朗普挑起的美中貿易戰在第一階段已完結，雙方會在下月簽署協議文本，協議中中國會承諾向美國購買約四百億美元的大豆等農產品。雖然美國農會聯合會對中國的購買額有保留，認為過去中國向美購入大豆等農產品並沒有增長，所以對能否達到購買額四百億美元存疑，不過美中貿易協議是有這個條款，北京向來是尊重合約精神，四百億美元農產品只是一個小數目。現在問題又回到美國本身的農產品產量，到底能否滿足到貿易協議的產量目標。

二○一九年洪水為患，農民無法播種，情況較嚴重的包括威斯康辛州、內布拉斯加州、堪薩斯州、明尼蘇達州等中西部穀倉地帶，收成少不能平衡收支，申請破產的農戶數量不斷增加。美國聯邦法院的數據，一八年十月到一九年九月，美國農戶申請破產個案有五百八十宗，較一七年同期上升兩成四，破產申請數字創八年新高。一九年底農戶負債總額達四千一百億美元，創下史上最高金額。

伊利諾伊州第一中西部銀行統計，該州郡生產玉米和大豆的農戶，平均收益連續六年減少，形容在糧食生產上已無法確保獲得像原來一樣的大規模收益。

美國國內農業生產受壓，連續多年生產量減少，即使美中貿易協議再加大中國的購買額，美國農戶能否滿足到供應量？如果實際生產量一直處於低水平，再有天災人禍影響播種，問題將接踵而來，首先是無法履行美中貿易協議內的供華農產品數量，應該如何處理？

另一個更大的問題，就是會削弱日後美中貿易談判時美國的議價籌碼，最基本需要切合協議上的農產品供應量，才可以按供應基礎增加購買量的要求，看現時最新的情況，農產品不是今日播種明天有收成，美方怎樣使用生產量在貿談中要求北京增加購買額，今次「火燒後巷」又搞到特朗普頭痛。