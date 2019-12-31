在暴亂持續的幾個月以來，一直有人提倡所謂的「黃色經濟圈」，要求反政府人士只光顧持相同立場的商舖。不過，香港可能會經歷前所未見的下行周期，屆時將迎來各行各業的艱難時刻。若然坊間繼續抵制部分商店，將會加重未來的經濟風險。

近日有人發起認證計劃，企圖游說市民抵制部分支持政府的企業，美其名為「黃色經濟圈」。當然，每名市民都有購物的自由，但亦不能阻礙其他人的消費行為。我們所看到的，是部分商店的店主基於政治立場，被暴徒進行惡意的刑事毀壞。當中，不乏許多小型的商店，甚至是普通市民營營役役所得來的成果。

香港作為一個商業城市，是建基於穩定的社會環境，營商時從來不需要考慮任何的政治因素。然而，現在暴徒四出搗亂縱火，干擾店舖內的顧客，甚至是毀壞貨品及設施，要令支持政府的商販就範。此種行為其實無異於黑社會，恃着人多勢眾就藐視法紀，以為「誰大誰惡誰正確」，但其實只是在欺壓小市民，令社會陷入惶惶不可終日。

撇開刑事毀壞的行為，有人指出構建「黃色經濟圈」是一種和平抗爭，可令商界屈服而站於示威者的一方。可惜的是，此等論述卻毫無理據可言。世界歷史的潮流大勢，是更自由開放的貿易體制，致力消除地區之間的壁壘，更遑論是基於政治立場所實行的抵制行動。

俗語有云，「鬥則俱傷」，不要想當然以為只要抵制一方，即能使所謂的「黃店」有所得益。試想想，在過去數個月的暴亂之中，暴徒又有多少的理智行為？今天某一商販被「認證」為「黃店」，難保不會有一天因為一言一行得罪暴力示威者，最終招致莫名其妙的刑事毀壞。再說白一點，那些負責「認證」工作的人不是法官，無法判斷一個商販的對與錯，卻掌握鼓動群眾情緒的工具，終必令香港從商者無法安心營商。

再說，整體經濟大環境，各行各業皆是環環相扣，沒有人可以說自己能夠獨善其身。當部分商店被抵制而導致營業額下跌，繼而增加結業的風險時，皆會影響上游或是下游的產業，屆時可能會有「漣漪效應」。今天的「黃店」或許能夠得到短期的利益，但是長久的消費疲弱而使市道急速向下，就有可能連「黃店」亦無法堅持下去。

事實上，「黃色經濟圈」是打擊香港經濟的行為，做法與「暴力攬炒」不相伯仲，只是影響不是立竿見影。更甚的是，消費本是輕鬆愉快之事，但現在每每要與複雜多變的政治事件掛鈎，實在令人感到相當大的無力感。要重建香港的秩序，要讓整個城市渡過經濟下行的難關，就應摒棄經濟上的敵我思維，讓政治只限於政治範圍，避免再使市道雪上加霜。

反政府人士提出「黃色經濟」，無非就是希望增加談判的籌碼，並迫使支持政府人士不敢表態，做法可謂顯而易見。我們必須顧及香港的核心價值，保存優良的營商傳統及環境，以免落入不可收拾的田地。