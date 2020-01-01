產評：港樓供應續落後　價格高企怎紓困

踏入元旦，過往不少人都藉此機會送舊迎新、訂立目標，以期新一年有新開始，惟受社會氣氛拖累，相信今年無可避免心情凝重、難以釋懷，政府施政更是落筆打三更，在除夕揭露樓市供應不達標之餘，更間接宣布小市民「置業夢」難圓！

政府昨日公布了最新一季的賣地計劃，連同之前三季的供應量，截至三月底止的本財政年度涉及單位供應量不足萬二伙，僅達全財年目標不足九成，意味供不應求的情況將會持續。與此同時，差估署亦公布，去年十一月私人住宅售價按月升約1.78%，扭轉了過去連跌五個月的頹勢，總結首十一個月樓價仍有得升，多數升幅更集中在銀碼較細的「上車盤」。

面對供應追不上，政府再次發揮其偷換概念的語言「偽術」，竟強調若計及最近三個財政年度，總單位供應量合共約5.2萬伙，較三年目標共4.9萬伙為多。那麼，請問過去三年樓價又升了多少？根據地產代理公布的樓價指數是超過兩成。事實正正反映政府根本沒有決心解決住屋問題，心態上得過且過，更容易惹人官商勾結的揣測，市民焉能沒有怨氣？

若果說，政府是擔心樓價會因經濟陷入大幅度衰退而下跌，故減少供應的話，實在貽笑大方。香港社會動盪發展至今已超過半年，樓價卻異常堅挺，在在反映供不應求是不爭事實，加上全球各地的央行未有意欲收緊貨幣政策，游資仍在各地流竄，倘若香港局勢得到緩和、甚至妥善解決，必然再次推高資產價格。難道前任政府於○二年推出「九招」大幅減少房屋供應量的教訓仍未夠深刻？到了○九年金融海嘯期間，經濟蕭條狀況與現時雷同，當時各界已苦口婆心要求復建居屋，但政府一律充耳不聞，甚至多次發表涼薄言論，自以為懂得經濟，以免貿貿然增供應而加劇未來樓價急挫，可惜「人算不如天算」，結果是樓價一直飆升，遺禍至今。

在供應持續短缺下，棺材房、工廈劏房、納米戶等畸形住屋生態應運而生，久而久之更成為常態，顯然是年輕人怨氣的一大來源。想不到十多年後的今天，政府依然重蹈覆轍，火上加油，勢要讓歷史重演，使社會處於更撕裂境地。

面對樓市問題，一言以蔽之：增加供應，刻不容緩！既然政府自己也有目標，不努力完成之餘，更意圖自圓其說。這樣不肯承認有缺失的表現，正正反映市民若想政府有所作為，幫助解決住屋問題，實是對牛彈琴、高估了他們的才幹。