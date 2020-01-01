新一年開始，香港看來是無法回復平穩安寧了。

一是因美國及台灣台獨的外力不願見到香港恢復治安和政治秩序，這是政治利益的衝突，香港不亂，他們不會收手。

二是香港有不少瘋狂迷信西方的選舉民主和西方散播的妖魔化中國言論，以為把香港搗亂，便可以在立法會選舉中重複區議會選舉的大勝，進一步搶奪香港的政權，走上自治甚至港獨之路。他們的計算中還考慮到，若失敗便移民或返回他們已移民的外國，香港只是他們作政治賭博的場所。

有這兩個因素存在，香港的作反搞亂勢力便不會消滅，任何的妥協、和解都只是投降，出賣香港。

新一年的應對之策，只能軟硬兩手。硬的是前提，必須把暴動鎮壓，把黑色恐怖制止。「星火同盟」是一例，還有其他支暴的平台，應一併依法封殺。暴動者要拘捕、追緝，刑事毀壞者要全數賠償，學校和教師犯案者要追查、造假新聞的媒體要追究。警察要採各種戰略措施，大批量地拘捕犯法者，特別是包括在現場支援黑衣暴動的保護者。縱使警察多捕、司法多放，還是要盡量的大拘捕，借此公開暴徒身份，產生阻嚇作用。硬的手段是代表對港獨和恐怖主義全面開戰，不是警民衝突，而是實實在在的止暴制亂。政府也要重新管理新聞處與香港電台，發放政府公告和公益性止暴制亂的宣傳。

硬的手段有任何的放軟，都是破壞香港的止暴制亂、投降賣港。

硬的手段的最佳保證，最有效的支援是二十三條立法，或國安法在香港頒行，從根本上杜絕港獨，以及其他獨派在香港發展的機會。

軟的手段一是改革，把財團壟斷的局面改為加強社會民生。財團捐款獻地，政府動用儲備來全力解決貧窮問題，降低社會中下層住房負擔。公屋為主、租務管制為先，而不是替中產家庭的年輕人置業。扭轉政府資源政策以財團和中產利益為主導的偏差。

二是支持中產階級與企業的發展，不是靠補貼免稅，而是開拓市場，改善內部成本，市場開拓在中美之爭，全球不景之際尤為重要。香港最需要的是在美國因素以外，開拓龐大的新興市場，用內地一帶一路建設發展出來、愈來愈擴大的市場規模，以及日本歐盟等增加投資的形勢，讓香港本土的企業和創業者有新的機會，也讓外來者，包括港漂，發掘更多的新機會。大灣區內珠三角城市市場已趨成熟，正是香港最好最大的市場目標。政府的公帑要好好投入，不要無目的地浪費虛耗。